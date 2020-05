Se billedserie Foto: Hans-Jørgen Johansen

Nyt drabsforsøg i boligområde: 22-årig stukket med kniv

Køge - 10. maj 2020 kl. 09:14 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 22-årig mand er stukket med kniv i boligområdet Ellemarken i Køge natten til søndag. Manden er uden for livsfare, oplyser politiet. Det er fjerde gang, at der finder en alvorllg kniv- eller skudepisode sted i Køge i år.

- Vi har fået en anmeldelse ind via 112 om en 22-årig mand, der har været udsat for knivstikkeri, og vi kan konstatere, at der er en, der har fået et par stik, siger vagtchef Arne Aabech fra Midt- og Vestsjællands Politi til sn.dk.

Politiet fik anmeldelsen klokken 07.46 søndag morgen.

- Han har været udsat for et knivstikkeri, som ikke er alvorligt eller livstruende, siger Arne Aabech

Den 22-årige er kørt med ambulance til sygehuset.

Søger efter gerningssted Hele søndag formiddag har politiet været massivt til stede i Ellemarken.

- Vi har ikke noget gerningssted, så det er ikke sikkert, at det er sket i Ellemarken. Så vi er ved at undersøge hvor gerningsstedet kan. Vi undersøger med hunde og prøver at se, om vi kan finde lidt, der kan have med sagen at gøre, fortæller vagtchefen.

Fjerde opgør i år Politiet har flere gange tidligere måttet rykke ud til alvorlige episoder i boligområderne Ellemarken og Karlemoseparken i Køge i år, hvor der har været flere tilfælde af skyderi og knivstikkeri. Den første episode fandt sted den 21. januar 2020. Her blev en 17-årig mand fra Greve ramt af skud i ryggen på Karlemosevej i Køge. Fire mænd på 19, 20, 27 og 30 år sidder fortsat varetægtsfængslede, sigtet for forsøg på manddrab og besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder. Politiet mener, at der er tale om et bandeopgør mellem to grupperinger i Karlemoseparken og Ellemarken i Køge.

Blot en uge senere, den 29. januar, blev en 31-år bandeleder meget alvorligt såret, da han blev ramt af otte skud blandt andet i hovedet, ved et skyderi i Ellemarken. En 26-årig mand blev også ramt af skud. Den 31-årige er tidligere leder af bandegrupperingen Black Cobra. Ifølge sn.dk’s oplysninger handler dette skudopgør om, at den 31-årige mand igen var begyndt at være aktiv i bandemiljøet og målet med dette skyderi var, at han skulle elimineres. Han er fortsat indlagt på hospitalet.

Politiet har endnu ikke anholdt nogen i relation til dette skyderi.

Den 6. april mistede en 31-årig mand livet, efter at han blev stukket fire gange i brystet med en kniv i Ellemarken. En 21-årig mand er efterfølgende blevet varetægtsfængslet og er sigtet for manddrab. Politiets teori er, at det er et internt opgør mellem de to mænd og at knivstikkeriet ikke har forbindelse til bandeopgøret. Under grundlovsforhøret nægtede den 21-årige mand sig skyldig.

