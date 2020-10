Efter at have rådført sig med Styrelsen for Patientsikkerhed og Børne- og Undervisningsministeriet besluttede rektor Peter Schiødt mandag eftermiddag at lukke Køge Gymnasium i 14 dage. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Nyt corona-udbrud breder sig hastigt: Alle gymnasieelever sendt hjem

Køge - 28. oktober 2020

- Det er en lumsk sygdom, konkluderer rektor Peter Schiødt, da DAGBLADET fanger ham på telefonen tirsdag morgen.

Det er mindre end et døgn siden, han meldte ud, at Køge Gymnasium lukker ned i 14 dage på grund af spredningen af coronavirus blandt elever og lærere.

Indtil videre er 40 elever og tre lærere konstateret smittet, og den seneste tid har udbruddet spredt sig med en voldsom hastighed, fortæller gymnasiets rektor. Derfor er alle 1.100 elever nu sendt hjem.

- Vi kunne se, at det spredte sig så hurtigt, at vi med smitteopsporingen ikke kunne være sikre på at få fat på alle, som havde været i kontakt med en smittet. Det bredte sig så meget og i et sådan tempo, at vi var nødt til at sige stop og sende alle hjem i 14 dage, forklarer Peter Schiødt.

Han håber nu, at smitten ikke breder sig yderligere, at de syge bliver raske, og at eleverne om to uger igen kan komme tilbage til gymnasiet.

Lumsk sygdom I løbet af efterårsferien var flere unge fra Køge Gymnasium blevet smittet, og selvom gymnasiet forsøgte at isolere eleverne efter ferien og holde dem hjemme, fortsatte smitten med at brede sig blandt eleverne på skolen.

Herefter sendte gymnasiet flere klasser hjem, inden hele årgangen 2.g blev sendt hjem.

- Men så bredte smitten sig yderligere, og der var også tilfælde i både 1.g, 3.g og blandt lærerne, fortæller Schiødt.

Da gymnasiet besluttede at lukke ned mandag eftermiddag, var flere hundrede elever og 20 lærere sendt hjem for at blive testet, da der var risiko for, at de også var blevet smittet. I dag er blot skolens kontor bemandet på skift for at undgå mere smitte.

- Det er en lumsk sygdom, for vi kunne konstatere, at nogle elever mødtes i efterårsferien, og mit indtryk er, at de var forsigtige, men hvis man bliver testet lidt for hurtigt, kan testen godt vise, at man ikke er smittet på grund af inkubationstiden, og det var noget af det, der var årsagen, fortæller gymnasiets rektor.

Fortrøstningsfuld rektor De 1.100 hjemsendte elever skal nu have virtuel undervisning, men der er man heldigvis langt fremme, pointerer Peter Schiødt. De fleste elever og lærere kender rutinen fra foråret, så skolen er godt rustet til, at de unge forsat kan få deres undervisning, vurderer rektoren.

Han ærgrer sig dog over, at gymnasiet er tvunget til at lukke ned.

- Vores mål er både studieforberedelse og almendannelse, og de almendannende elementer som for eksempel at organisere sociale arrangementer eller tage på studietur er helt aflyst, og det gør mig ked af det på elevernes vegne, siger Peter Schiødt.

På landsplan ser man generelt et stigende antal smittede med corona, og hos jer er udbruddet gået stærkt, som du selv siger. Er det en bekymrende udvikling?

- Nej, jeg tror nu nok det kan bremses. 43 smittede ud af 1.150 er kun en mindre del, og vi har skrevet ud til elever og forældre og bedt dem om at være meget forsigtige og neddyse sociale arrangementer. Hvis de lever op til det, kan vi undgå, at det breder sig yderligere, påpeger rektoren.

Han håber på, at Køge Gymnasium igen kan åbne fra den 11. november. Det kræver dog, at gymnasiet enten er fuldstændig fri for corona, eller at der er et tydeligt overblik over nogle få, som er smittet og stadig isolerer sig.