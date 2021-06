Se billedserie Sygehusdirektør Niels Würgler Hansen var første taler ved indvielsen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nyt center ved supersygehus skal sikre bedre behandling

Køge - 03. juni 2021 kl. 11:00 Kontakt redaktionen

Af Mathias Klitgaard Selliah

Køge: Der var hvide duge og hvide kitler, da Sjællands Universitetshospital i Køge tirsdag indviede et nyt center, som indeholder Hørecenter Sjælland og et nyt Center for Funktionelle Lidelser.

Ude foran det nybyggede center var ledelse, læger, Høreforeningen og andre medarbejdere og interesserede samlet foran en hvid pavillon, hvor taler fra blandt andre sygehusdirektør Niels Würgler Hansen og Annemarie Knigge, formand for udvalget for sygehusenes behandlingstilbud i Region Sjælland indviede de nye sundhedsfaglige muligheder.

- Vi styrker behandlingen og sikrer bedre og mere smidige forløb for vores patienter. Hørecenter Sjælland og Center for Funktionelle Lidelser skal løfte udredningen og behandlingen af patienter med fokus på kvalitet og ventetider. Centeret på Lykkebækvej 12 er bygget til lige nøjagtig de her opgaver og funktioner, fortalte Niels Würgler Hansen fra en skrattende mikro- fon.

Centeret er placeret i en selvstændig bygning på Lykkebækvej 12 med udsigt til et grønt område med træer og græssende får på den ene side, mens det sammenhængende kæmpebyggeri af det nye supersygehus ligger lige på den anden side af vejen.

Annemarie Knigge, formand for udvalget for sygehusenes behandlingstilbud i Region Sjælland, var dagens anden taler.

- Da jeg var ansat i Sundhedsstyrelsen, arbejdede vi også med funktionelle lidelser, men vi vidste ærlig talt ikke, hvad vi skulle gøre med den kategori af patienter. Også derfor er det fantastisk, at vi i Region Sjælland får et center, som lever op til kravene om, at man skal have en ordentlig udredning, behandling og med det mål at afstigmatisere det at have en funktionel lidelse, lød det fra formanden om det ene af de to centre i den nye bygning.

God udsigt På den øverste etage har netop Center for funktionelle lidelser hjemme, hvor ca. ti personer bestående af eksempelvis psykologer og psykomotoriske terapeuter får deres daglige gang. Fra et hvidt og splinternyt lokale, hvor en stor, farverig bold fylder godt op, får en af de psykomotoriske terapeuter kontor. Hun prioriterer begejstret den fine udsigt til det grønne fra de markante vinduer, som også skal komme patienterne til gode.

Centeret for funktionelle lidelser er regionens tilbud til patienter med funktionelle lidelser, der er kendetegnet ved kropslige symptomer, som på trods af udredning ikke kan forklares ved en specifik kropslig eller psykisk sygdom.

Kortere ventetid På de to nederste etager har Hørecenter Sjælland og ca. 50 medarbejdere fået hjemme.

Indvielsen af det nye Hørecenter Sjælland på Sjællands Universitetshospital betyder, at den specialiserede behandling af regionens borgere med komplicerede høretab bliver samlet ét sted.

- Her i hørecenteret har vi samlet alle faggrupperne, som nu bedre kan hjælpe hinanden og borgerne. Desuden sikrer vi, at der altid er en af specialisterne til stede, siger Louise Rabøl, der er ledende overlæge på Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling.

Hun uddyber, at ved siden af det nye center skal regionens lokale høreklinikker sikre borgere med almindelige høretab behandling tæt på deres hjem. Det vil ske fra fire lokale høreklinikker i Slagelse, Næstved, Nykøbing Falster og Roskilde.

- Vi tror, at langt de fleste borgere vil kunne klare sig med de lokale tilbud. Nogle vil skulle have et enkelt eller to besøg her i Køge. Men vi tror, at ventetiden vil blive kortere og den faglige behandling bedre, siger hun og erklærer sig enig i, at ventetiden tidligere har været for lang.

I hørecenteret i Køge får medarbejderne også nyt udstyr. Blandt andet er der installeret moderne hørebokse og et bur, der udelukker al elektrisk støj

Hørecenter Sjælland og Center for funktionelle lidelser er flyttet ind i de nye faciliteter i april og maj.

Det gigantiske nabobyggeri på det nye Sjællands Universitetshospital i Køge forventes efter flere forsinkelser at være færdigbygget i 2025.