Se billedserie Der bliver smæk for skillingen, når et nyt oplevelsescenter sætter fokus på vikingernes liv og religion. Foto: Jesper From Foto: FROM

Send til din ven. X Artiklen: Nyt center i nærkamp med vikingerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nyt center i nærkamp med vikingerne

Køge - 24. september 2021 kl. 19:05 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Valhalla skal være et oplevelsescenter uden sidestykke i den danske museumsverden.

Sådan lyder det i den ambitiøse præsentation af et kommende oplevelsescenter ved Borgring, som netop er blevet fremlagt for byrådet i Køge.

Her fortælles der i et detaljeret prospekt indgående om, hvordan oplevelsescenteret, der er støttet af 15 millioner kommunale kroner, skal udformes.

Det handler i høj grad om, hvordan centeret skal sætte tanker i gang om en periode i historien, hvor danerne angiveligt gik fra at være hærgende vikinger, der troede på Thor, Odin og et evigt liv i et festligt Valhalla - til at blive kristne, der fulgte Harald Blåtand og nu skulle elske sin næste fremfor at slå ham ned.

»Hvem er vi egentlig som folk og hvad er det for en arv vikingerne har efterladt til os«, lyder bare nogle af de spøgsmål det planlagte oplevelsescenter gerne må sætte i gang, lyder det i materialet fra Museum Sydøstdanmark.

Her bliver der beskrevet, hvordan besøget på Borgring, når oplevelsescenteret er etableret, vil byde på fire helt særlige oplevelser på området, hvor vikingeborgen er fundet.

Det begyndte som bekendt med, at arkæologer i 2014 offentliggjorde, atd e havde fundet endnu en borg fra vikingetiden ved Lellinge vest for Køge. Vikingeborgen Borgring er den femte ringborg af typen trelleborg i Danmark.

På området blev gennemført de mest gennemgribende udgravninger af en vikingeborg nogensinde. Undersøgelserne har medført en række nye erkendelser om arkitektur, funktion, datering, historiske sammenhænge, borgens omgivelser, transportforhold og samtidige bebyggelser lokalt og regionalt. Med dette prospekt ønsker vi at beskrive visionen for en formidling, der modsvarer Borgrings store betydning, lyder det i materialet fra Museum Sydøstdanmark.

For arkæologerne står det nu klart, at ringborgene er knyttet til Danmarks politiske samling og militære kongemagt under Jellingdynastiet.

Borgring blev som den eneste ringborg aldrig bygget færdig og hermed placerer borgen sig centralt i en afgørende periode af Danmarks historie: Den markerer muligvis slutningen på vikingetiden og dermed begyndelsen på det Danmark, vi kender i dag. Det er et udtryk for Kong Harald Blåtands stort anlagte forsøg på at gennemføre et systemskifte til kristendom og centralmagt, som dog fik en brat ende med kongens død omkring 986, lyder det i den overordnede fortælling som museet gerne vil præsentere i det nye oplevelsescanter.

Borgrings placering er ideel til at fortælle denne historie, for borgen blev placeret ved det vigtigste vejkryds på Østsjælland, hvor vejen fra Vestsjælland mødte vejen mellem Nord- og Sydsjælland:

»Ringborgene er symbol på et systemskifte til kristendom og centralmagt. I et nyt oplevelsescenter fortæller vi også om tiden før systemskiftet. Vi gør det med udgangspunkt i den nordiske mytologi, asa-troen og dens guder, der var grundlæggende for vikingerne, et krigersamfund som eksisterede i 500 år. Vi gør det for at forstå og måske undres over årsagen til vikingetidens ophør«.

Under besøget på Oplevelsescenter Borgring vil fortællingen blive udfoldet på flere niveauer:

Her er der først og fremmest selve »Borgen«, hvor kongen iscenesatte sig selv ved at bygge stort, ved at bygge højt og ved at bruge de fineste materialer, der kunne skaffes. Ringborgens stringente geometriske og symmetriske arkitektur er spektakulær og har været fremmedartet, da borgen blev bygget, vurderer arkæologerne.

Så er der landskabet og færdselsvejene i datiden, hvor den taktiske placering af Borgring ved det vigtige kryds mellem vikingetidens veje, som på deres side fortæller om bebyggelsesstruktur og magtcentre på Sjælland.

Der er naturligvis også de nordiske guder, hvor vikingetiden var et krigersamfund tæt forbundet med den hedenske Asa tro, der bliver belyst gennem tidens arkitektur, monumentalitet, ideologi, bebyggelse og landskab.

Formidlingen af Borgring skal bidrage til dannelse, læring og fællesskab i den aktuelle interesse for vikingetiden. Interessen er udbredt i offentligheden og manifesterer sig i bevægelser, bøger, film og arrangementer, der dyrker vikingernes kultur som inspiration for nutidig identitet. Under besøget på Borgring udfordres den besøgende af Danmarks bedste arkæologer, forskere, kunstnere og meningsdannere: Hvem tror vi, vi er?, lyder det i oplægget.

Ringborgens symmetriske form og 144 meter i diameter er i dag illustreret med høje cortenpæle, der angiver voldens formodede planlagte tværsnit.

I fremtiden vil Museum Sydøstdanmark bygge på den digitale illustration af borgens grundsnit med yderligere fortællinger, hvor man for eksempel kan opleve 360-graders videorundvisning i arkæologiens og vikingetidens verden samt en virtual reality oplevelse af borgen, dens omgivelser og strategiske placering i landskabet, podcast og spil.

Børn og barnlige sjæle vil blandt andet kunne prøve kræfter med actionspillet »God Hunt«, der er udviklet specielt til Borgring. Her kan man fange asetroens guder der huserer på den kristne borg. Det kræver mod og vilje at fange dem alle.

På strækningen mellem oplevelsescentret og borgen, er der i dag placeret forskellige installationer, som fjernes for at sikre en mere uforstyrret og fokuseret optakt til oplevelsen af borgen. Gangbro og sti bevares for at sikre god tilgængelighed.

Det heltnye i landskabet bliver et kommende oplevelsescenter, der erstatter det midlertidige besøgscenter ved Lellingevej. Her er der gode forbindelser til motorvej og offentlig transport, og placeringen giver både en passende afstand til og overblik over ringborgen, lyder vurderingen.

Oplevelsescentret skal rumme fire funktioner integreret i samme bygning:

En overordnet udstilling, der opdeles i fire mindre udstillinger og indledes af en introduktion til Vikingernes Danmark med en stor interaktiv model af Danmark i vikingetiden, som giver giver et overblik over ringborgenes placering og de andre vigtige bygningsværker og handelspladser fra vikingetiden. Sammen skal de give en forståelse af af vikingernes verden

I den næste udstiling kan Borgring overskues som en samlet helhed, så den besøgende kan forholde sig til dens imponerede dimensioner. Det er også her, man går helt tæt på de øvrige ringborge, der er bygget efter samme skabelon, og stiller spørgsmål ved, hvorfor de blev bygget, hvorfor de forsvandt. I retningen mod ringborgen er rummet lukket med en glasvæg, der delvis

fungerer som underlag for interaktive projektioner, der tager den besøgende med ud på rejser tilbage til Borgrings opførelse ved hjælp af animationer og optagelser fra de arkæologiske udgravninger.

Centralt i fortællingen vil være en spektakulær udstilling om vikingernes guder og deres verden:

»Ud af genstandene springer Odin og guderne og bliver nærværende og virkelige. Vi lader guderne fortælle den sande historie om vikingerne og lader dem forklare hvorfor vikingekongerne forrådte dem og blev forledt af en ny tro, symboliseret med Borgring«, lyder det i oplægget til den del af udstillingerne i oplevelsescenteret.

Derudover skal det nye center også rumme en »arkæologisk feltstation«, hvor museets arkæologer lejlighedsvist giver publikum indblik i bearbejdningen af de fund, der er udgravet på Borgring og de andre ringborge samt den fortløbende kortlægning

af vikingerne i Danmark. Der vil også være et såkaldt »eventcenter«, der giver mulighed for at arrangere aktiviteter, der tematiserer vikingetiden og understøtter den gode oplevelse. Det kan være alt fra mjødbryggeren og slagteren med en pop-up butik til forskningsenheder

fra samarbejdsinstitutioner som afholder ph.d.-forsvar og faglige talks eller medieproducenter og spiludviklere, der tilbydes en plads til at udforske og bidrage til borgens fortællinger.

Slutteligt skal der også være et »servicecenter«, med billetsalg, butik, cafe og toiletter. Cafeen drives som en Convenience Store med køkkenfaciliteter til et begrænset varesortiment.

Der er lagt op til, at hele oplevelsescenteret skal være på omkring 1640 kvadratmeter.

Det er meningen, at »Oplevelsescenter Borgring« realiseres med en nyoprettet anlægsfond, Borgringfonden, som bygherre og der stiles efter en åbning af oplevelsescentret i efteråret 2023.

60.000 årlige besøgende skal sikre økonomien

Vikingecenter ventes i runde tal at koste 50 millioner at opføre.

Museum Sydøstdanmark peger i oplægget på, at anlægsbudgettet er opstillet på grundlag af erfaringstal fra aktuelle sammenlignelige projekter. Museet driver blandt andet det nyetablerede Holmegaard Værk.

Vurderingen er, at det nye oplevelsescenter samlet set vil koste cirka 50 millioner kroner at bygge.

Pengene kommer fra flere sider, hvor AP Møller Fonden allerede har givet 15 kroner, mens Køge Kommune har afsat 5 millioner kroner - med tilsagn om at give i alt 15 millioner kroner. De sidste millioner afgøres i forbindelse med budget 2022-2025.

Museum Sydøstdanmark afsætter selv 4 millioner kroner, mens restbeløbet på 16 millioner kroner søges finansieret gennem fonde og en statslig anlægsbevilling, oplyser museet.

Køge Kommune har desuden indstillet at der gives en kommunegaranti på 16 millioner kroner til byggeriet, som skal godkendes på det kommende byrådsmøde, oplyser museet videre. Denne garanti vil give mulighed for at lånefinansiere et eventuelt restbeløb.

Projektet forventes igangsat i løbet af efteråret 2021.

Projektet realiseres i nært samarbejde med Vallø Stift som grundejer, Slots- og Kulturstyrelsen som fredningsmyndighed og Køge Kommune som planmyndighed.

Driften af oplevelsescentret forventes at udgøre 8 millioner kroner om om året - som forventes dækket af entreindtægterne, café- og butiksindtægter, aktiviteter og driftstilskud.

Museum Sydøstdanmark vurderer, at der alene det første år vil komme 60.000 besøgende til det færdige center og at det tal vil være stigende i årene derefter.