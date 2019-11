Se billedserie Det var blandt antallet af brandmænd ved første udrykning, der gjorde Køge utryg.Foto: Kim Rasmussen

Nyt brandvæsen rejser sig af asken

Køge - 27. november 2019 kl. 14:50 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en benhård kritik, som politikerne leverede af den nu afdøde Østsjællands Beredskab, da Køge Byråd tirsdag aften vedtog de endelige planer for at oprette en nyt beredskab i samarbejde med Stevns og Solrød Kommuner.

- Det er næsten en græsk saga, vi er igennem for at få en ny beredskabsorganisation, men det glæder mig uendelig meget, at det nu ser så fornuftigt ud, sagde borgmester Marie Stærke (S) på byrådsmødet tirsdag aften.

Hendes partifælle, Erik Swiatek, der er formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, skærpede kritikken af det tidligere beredskabssamarbejde, som var et selskab dannet mellem Køge, Stevns, Solrød, Roskilde, Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner.

- I 2017 var vi nervøse, for beredskabet var ikke godt nok. Det førte til, at Køge Kommune ville gå vores egne veje. I starten blev vores borgmester og kommunaldirektør set som de uartige drenge og piger i klassen i beredskabskommissionen i Østsjællands Beredskab. Men borgmesteren og byrådet stod fast, og så krakelerede Østsjællands Beredskab. Nu står vi i den situation, at Østsjællands Beredskab afgik ved en stille død og Køge Kommunes beredskab opstod. Det er rigtig godt, at Stevns og Solrød har lyst til at lege med Køge Kommune om det her, sagde, Erik Swiatek (S) på byråd mødet.

Røgdykker Venstres Ken Kristensen mindede om et af hovedkritikpunkterne i den risikobaserede dimensionering, som Østsjællands Beredskab udarbejdede. Den betød blandt andet, at man ville reducere i antallet af brandmænd i bilen ved den første udtykning fra seks til fire.

Fakta om nyt beredskab Repræsentanter i den nye beredskabskommission for ETK Brand og Redning:





Politiske repræsentanter: i Jeppe Lindberg (LA), Niels Rolskov (EL), Marie Stærke (S), Bent Sten Andersen (DF), Flemming Christensen (V), Ken Kristensen (V). Torben Haack (SF)





Medarbejderrepræsentanter: Der udpeges 2 medarbejderrepræsentanter som fordeles med en deltids- og en fuldtidsrepræsentant for brandmændene. Herudover udpeges der en repræsentant for de frivillige brandmænd.





Politidirektøren for Midt- og Vestsjællands Politi





ETK Brand og Redning for adresse på Tigervej 8

Selve brandslukningsopgaven løses fortsat af Falck fra brandstationen i Lellinge Solrød Byråd godkendte mandag, at de indtræder i det nye samarbejde. Det ventes at Stevns Byråd gør det samme på torsdag.

- Det sikkerhedsniveau, som Østsjællands Beredskab lagde for dagen for borgerne i vores kommune, gjorde os utrygge. Derfor handlede vi, som vi gjorde. I dag er vi nået til enden af det aftalegrundlag til et nyt beredskab sammen med Stevns og Solrød. Nu kan vi få et brandberedskab og et røgdykkerberedskab, der kan rykke ind med det samme, og det var jo det, der var en af tvisterne i Østsjællands Beredskab. Det var ikke muligt, fordi man skulle vente på vogn nummer to, inden at røgdykkerholdet kunne gå ind, sagde Ken Kristensen (V), der også gjorde opmærksom på, at man stadig skal holde øje med responstiden til Køges vestlige del.

- Den må ikke blive længere end tidligere, sagde han.

Utilgivelig arrogance Også SF's Thomas Kielgast langede ud efter kvaliteten i det nu tidligere Østsjællands Beredskab.

- Det faglige arbejde, som Østsjællands Beredskab skulle lave, simpelthen ikke var godt nok. De havde en utilgivelig arrogance i forhold til at lytte til de bekymringer, som vi havde her i Køge Kommune.

Bent Sten Andersen (DF) tilsluttede sig også det nye beredskab, men han var bekymret for, at hjælpemiddeldepotet skal placeres sammen med beredskabet under ETK.

- Det fungerede ikke under Østsjællands Beredskab. Min tanke er, at det heller ikke kommer til at fungere under ETK. Vi har ikke anden mulighed lige nu, men jeg er ikke sikker på, at det bliver løsningen på den lange bane. Vi har i Ældre- og Sundhedsudvalget talt om, at vi skal undersøge, om det er den rigtige idé, at det skal ligge der, om det skal være en privat udbyder eller om vi skal gøre det helt selv, sagde Bent Sten Andersen.