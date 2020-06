Med større fællesrum og mindre oaser skal der tages højde for, at nogle beboere på Ny Føllehavegård i perioder kan have brug for alenetid. Illustration: Køge Kommune

Nyt bosted: Det nye Føllehavegård tager form

Køge - 12. juni 2020 kl. 11:47

køge: Udviklingen af Ny Føllehavegård er nu sat på skinner. Totalentreprenøren til projektet er fundet og skal i tæt samarbejde med beboere, personale og pårørende i gang med at udforme det nye bosted. Det oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Beboerne på Føllehavegård fik i efteråret lovning på at kunne blive sammen til trods for, at deres bosted Føllehavegård skal nedlægges. De gamle omgivelser skal skiftes ud med nye - og disse nye omgivelser er nu på vej til at tage form. Det nye Føllehavegård skal blive til i tæt samspil mellem beboere, personale, pårørende og den nye totalentreprenør.

- Det er dejligt at vide, at både beboerne og personale kan blive sammen, og at de med det nye Føllehavegård får et helt moderne bosted med mere plads - både på fællesarealer og i de private boliger. Vi ser meget frem til, at en nødvendig lukning af et ældre sted kan erstattes af nye faciliteter til gavn for de mennesker, der skal leve og arbejde der, siger formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Lissie Kirk (S).

Det nye Føllehavegård får plads til i alt ti beboere. Med større fællesrum og mindre oaser skal der tages højde for, at nogle beboere i perioder kan have brug for alenetid under opsyn eller i færre grupper sammen med personale i rolige omgivelser.

Det er byggevirksomheden Georg Berg, der har vundet totalentreprisen, fortæller formand for Teknik- og ejendomsudvalget, Erik Swiatek (S):

- Både på økonomi, kvalitet og ikke mindst proces og tidsplan har vi valgt den bedste kandidat. Vi ser frem til som bygherre at samarbejde med byggevirksomheden, som her i fase 1 er i tæt dialog med beboere, pårørende og personale om udviklingen af projektet - herunder arkitektur, materialevalg og funktionaliteter, siger han.

Synergi med plejehjem

Med placeringen på samme matrikel som Køge Nord plejecenter er der oplagt synergier. Således vil plejecenteret og bostedet dele samlingsrum og parkeringsplads. Dertil kommer, at beliggenheden tæt på Køge Nord station forhåbentlig kan være en fordel for både personale og pårørende på besøg.

Det endelige projekt ventes godkendt til oktober. Byggeriet er færdigt ultimo 2021 med efterfølgende ibrugtagning og indflytning.