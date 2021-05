Nyt boligområde på vej til Herfølge

- Det er ingen hemmelighed, at mange ser mod Køge Kommune, når kvadratmetrene i eksempelvis København er blevet for små, og her er Herfølge et rigtig fornuftigt sted at kigge imod. Herfølge byder på både et lokalt byliv, grønne områder og gode transportforbindelser til både Køge og Hovedstaden, når toglinjen Lille Syd er elektrificeret og kører til København. Hvis Herfølge Kohave bliver realiseret, er jeg sikker på, at mange familier får en hverdag med unger i ladcyklen til de nærmeste butikker, gode naboskaber og let adgang til resten af Sjælland, siger borgmester Marie Stærke (S).