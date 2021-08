Se billedserie Fremover vil det være folkene bag det lokale bryghus i Køge, der står for blandt andet Tøserunden og Sjælland Rundt, hvor cykelglade motionister hvert år sadler op i stor stil. På billedet er det fra venstre Ole Poulsen, Michael Braunstein Poulsen, Ebbe Olsen og Kurt Lind, formand i Køge Sportevent Foto: Jens Wollesen

Nyt blod bag byens cykelløb

Køge - 16. august 2021 kl. 15:53 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Det er en generationsskifte, der har været på vej i nogle år og Køge Sport Event er nu rigtig glade for at kunne overgive afviklingen af blandt andet Tøserunden og Sjælland Rundt til lokale cykelentusiaster.

- Vi ville ikke have at nogle udefra bare kunne købe sig ind på arrangementerne. De her cykelløb er grundlagt og rodfæstet i Køge, så det har været vigtigt for os at finde nogle, der vil føre traditionen videre, lyder det fra Kurt Lind og Ole Pulsen, der er henholdsvis formand og forretningsfører i Køge Sport Event.

Foreningen har nu indgået en aftale med lokale Bryghuset Braunstein om at overtage arangementerne Tøserunden, Sjælland Rundt og Sjælland på tværs, der hvert år trækker tusindvis af glade cykelryttere til byen.

- Vi tror ikke mindst, at det vil være til glæde for Køge Kommune, at arrangementet stadig er lokalt forankret, fortsætter de to herrer, der har været med i en længere årrække.

Med en smil peger de på, at datoen på deres dåbsattest måske også indikerer, at det er på tide med et generationsskifte.

På den baggrund har de altså allerde i et noget tid været i kontakt med det lokale bryghus, hvis ejere også er cykelentusiaster, om et skifte.

- Vi har snakket tæt sammen og her efterhånden fundet en model for, hvordan det hele kan gå op i ebn højere enhed, siger Kurt Lind og fortællere, hvordan Braunstein vil overtage løbene fra 2022, mens medlemmer af Køge Sport event stadiug vil være med på sidelinjen til at guide det hele i mål.

- Vi er stolte over aftalen og helt trygge ved at overgive arrangementerne nu. Det skal nok gå godt, vurderer de.

Ønsket om at overgive arrangementerne til yngre kræfter bunder også i udfordringerne med at tromme alle de nødvendige frivillige sammen hvert år, samt ikke mindst, at nye tider kræver nye metoder.

- Her har vi for eksempel ikke den samme kontakt til erhvervslivet som den yngre generation har og vi tror også på, at Braunstein vil kunne brede kendskabet til arrangementer bredt ud via deres netærk og de sociale medier, fortæller de.

Her nævner de også, hvordan alle hjul skal spændes op, så man er med helt fremme i feltet, når der til næste år er turstart i Danmark til årets Tour de France.

Her håber cykelfolkene, at mange cykelentusiaster også vil finde vej til Køge, når der køres cykelløb den 26. juni - en uge før tourstarten.