Selvom der politisk er enighed om at lægge de to nuværende SFO-tilbud sammen til ét, er beslutningen sparket til hjørne, indtil man har fundet penge til at holde forældrebetalingen nede. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Nyt SFO-tilbud må vente: Mangler penge til at sænke forældrebetaling

Køge - 10. maj 2021 kl. 05:48 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

»Hvad tænker I om at lægge kommunens to fritidstilbud sammen til ét tilbud?« Nogenlunde det spørgsmål har skolebestyrelser og faglige organisationer i Køge Kommune svaret på de seneste måneder, og læser man de i alt 18 høringssvar, er billedet det samme:

En sammenlægning af de nuværende tilbud SFO fra 4. klasse og juniorklub til ét samlet tilbud er en god idé, men sker det uden samtidig at holde forældrebetalingen nede, vil det få negative konsekvenser i form af flere udmeldte børn.

På baggrund af bekymringen har politikerne i Skoleudvalget besluttet at vente med at vedtage det nye SFO-tilbud, indtil man har finansiering til at holde prisen nede. Sagen sendes derfor videre efterårets budgetforhandlinger, hvor håbet er, at man kan finde de fornødne penge.

- Alle er enige om, at forslaget er godt, og det fremgår også af alle høringssvarene, men samtidig er alle bekymrede for, at forældrebetalingen stiger markant. Så vi må være ærlige over for hinanden og tage det med ind til budgetforhandlingerne og se, hvad vi kan blive enige om, siger Mads Andersen (K), der er formand for Skoleudvalget.

Fordobling for de ældste

Kigger man på prisen for fritidstilbuddene, koster det i dag 1.066 kroner om måneden at have sit barn i SFO fra 4. klasse, mens juniorklubben for de lidt ældre børn koster henholdsvis 444 kroner for klubber med fire åbningsdage og 344 kroner om måneden for klubber med tre åbningsdage.

Uden penge til at sænke forældrebetalingen vil et nyt SFO-tilbud resultere i en pris på 900 kroner om måneden. Et beløb, der er lidt lavere for de yngste børn i SFO fra 4. klasse men en fordobling for de ældste børn i de nuværende juniorklubber.

Og selvom forældre i et nyt, samlet tilbud vil kunne opnå 50 procent søskenderabat, vil det alt andet lige resultere i flere udgifter for en del familier, hvis de fortsat vil sende deres børn i SFO.

Kan koste millioner

Ifølge Børne- og Uddannelsesforvaltningen kan det koste et par millioner kroner, hvis politikerne vil nedsætte forældrebetalingen fra de foreslåede 900 kroner om måneden.

Skal det sænkes til eksempelvis 750 kroner om måneden, vil det koste kommunen en årlig udgift på cirka 1,2 millioner kroner, mens en nedsættelse til 600 kroner om måneden vil resultere i en kommunal udgift på cirka 2,4 millioner kroner.

Penge, som politikerne i Skoleudvalget altså ikke har kunne finde inden for deres egne økonomiske ramme og derfor i så fald skal findes i de kommende budgetforhandlinger.

To tilbud giver bøvl

At idéen med at samle SFO-tilbuddene giver god mening handler om at forsimple og samtidig styrke tilbuddet, lyder det fra Mads Andersen.

- Tanken er blandt andet at skabe mindre forvirring, og heldigvis er samtlige skoler og fagforeninger enige i den del. Derfor er vi også trygge ved beslutningen, fortæller udvalgsformanden.

Han er dog i tvivl om, hvorvidt det får den helt store betydning for børnene. Mest af alt handler det om at samle fokus på én gruppe og gøre det nemmere for både personalet og kommunens forvaltning.

- Måske mærker børnene ikke så stor forskel, men som medarbejder kan det være svært at håndtere, hvem der hører til hvor, hvem der må være med i hvad og hvor længe.

I de nuværende juniorklubber er der for nogle børn tale om tre dage om ugen og kun i bestemte antal timer, og derfor giver det bedre mening at lade alle børn - også de ældste i juniorklubben - kunne komme i SFO fem dage om ugen. Det mener Pernille Sylvest (S), der er medlem af Skoleudvalget.

- Det kan både være bøvlet at administrere for medarbejderne, og så er der måske nogle børn, som har mere brug for at kunne komme ind flere dage. Børn er forskellige og har behov for noget forskelligt, pointerer hun.

Vil gå langt

Pernille Sylvest mener, at kvaliteten i SFO'erne har været forsømt, og at området bør prioriteres højere fremadrettet.

- Derfor ville det være fuldstændigt forkert at hæve taksterne, og i alle høringssvar bliver der også udtryk bekymring for, at nogle vælger at stoppe. Det ville være ærgerligt, for SFO'erne er et godt sted at dyrke fællesskabet og de kammerater, man har, siger Sylvest.

Ifølge Mads Andersen er det op til de enkelte partier, hvad de vil tage med til efterårets budgetforhandlinger, der ligeledes afhænger af kommunens økonomiske situation.

- Men det er noget, jeg vil strække mig langt for, at vi får prioriteret, siger udvalgsformanden om udsigten til at finde de fornødne penge, så forældrebetalingen kan sænkes.

- Vi er i forvejen kendt for at ligge højt på takster, og derfor er der ingen grund til at lade dem stige. Forældrene skal ikke betale det hele, når de i forvejen betaler så meget i skat, så det må være noget, vi prioriterer i budgetforhandlingerne, fastslår Andersen