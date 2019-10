Føllehavegård har været lukningstruet siden juni 2019, hvor tilsynet kom med et påbud til kommunen om at finde en løsning. Foto: Henrik Førby Jensen

Nyt Føllehavegård skal med i kommunens budgetforhandlinger

Det lukningstruede bosted, Føllehavegård, som er hjem for syv voksne med svær udviklingshæmning, står nu mindre usikkert end tidligere. Formanden i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Lissie Kirk (S), vil bringe et nyt byggeri af Agerbækhuse og Føllehavegård ind i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutningen om at lukke Føllehavegård er taget uden at lave beregninger på at bygge nyt, lyder kritikken fra Venstre. Udvalgsformanden afviser og vil nu bringe muligheden for nybyg ind i de kommende budgetforhandlinger.

