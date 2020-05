Beboere i villaområdet omkring Forsythiavej og Syrenvej i Ølby Lyng har i de senere år haft stigende problemer med vandmasser og blankt vand i haverne i nedbørsrige perioder. Derfor er 40 beboere fra området gået sammen og har sendt en underskriftsindsamling til kommunen i forsøget på at gøre opmærksom på problemet. Billedet her er et par måneder gammelt. Privatfoto

Nye undersøgelser skal kaste lys over årsag til oversvømmede haver

Det kan blive nogle af konsekvenserne, såfremt man ikke kommer til bunds og får løst problemet med stigende vandmængder i haverne, når regnen for alvor har magt, frygter de to genboer Leif Lindenskov og Kenneth Falk fra Ølby Lyng.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her