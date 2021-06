Se billedserie Per Rendsborg er stadig generet af motorvejsstøj trods en ny støjskærm. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nye støjværn skulle skærme beboere: - Du kan tro, at det er blevet værre

Køge - 16. juni 2021 kl. 16:00 Kontakt redaktionen

Af Mathias Klitgaard Selliah

I 2019 modtog Per Rendsborg begejstret nyheden om, at Folketinget havde besluttet at forlænge en støjskærm 700 meter ekstra ved motorvejen tæt på Bjæverskov. Han så frem til, at hans hus, der ligger i mellem Ringstedvej og Vestmotorvejen, endelig kunne blive mindre støjgeneret.

Men efter færdiggørelsen af det nye støjværn, er hans oplevelse, at det modsatte er sket.

- Du kan tro, at det er blevet værre. Men støj er selvfølgelig også afhængig af vind, vejr og årstider. Nu kan jeg høre hver gang, at der kommer et tog forbi. Før støjskærmen løb støjen langs markerne. I dag bliver støjen kastet op over støjvæggen og længere ind over land. Derfor kan borgere inde i Bjæverskov også høre larmen nu, fortæller Per Rendsborg, der er ejer af en hestepension ved sit hjem.

Han glædede sig til etableringen af den nye støjskærm, og derfor skuffede det også meget, da han kunne konstatere, at den nye skærm, ifølge ham, ikke har den ønskede effekt.

Ikke alene Per Rendsborg er ikke alene med sin holdning. DAGBLADET har fra flere sider hørt ytringer om, at den nye støjskærm enten ikke har hjulpet eller faktisk har gjort støjproblemet værre.

Blandt andet kan der på Facebook-gruppen »Det Sker i Bjæverskov og omegn« læses, at flere i nærområdet mener, at de har fået støj, som ikke var der inden, at støjskærmen blev sat op. Andre beskriver, at støjskærmen ikke har gjort støjen værre, men heller ikke har afhjulpet problemet, mens en række borgere bosat ved Ringstedvej har kunnet mærke en forbedring.

Jakob Fryd, chefkonsulent ved Vejdirektoratet, vurderer, at en del af utilfredsheden kan skyldes, at borgerne har haft for høje forventninger.

- Det er desværre ikke ualmindeligt, at forventningerne til effekten af en støjskærm er for høje, og at borgere derfor efterfølgende skuffes over, at støjskærmen ikke virker bedre, skriver han i et mail-svar og uddyber:

- Det er meget vanskeligt at nedbringe støjen markant fra en motorvej. En støjskærm kan tage toppen af støjen og mindske støjgenerne en smule.

Jakob Fryd henviser desuden til et afholdt informationsmøde i Bjæverskov om støjskærmen den 13. maj 2019, hvor formålet bl.a. var at afstemme forventningerne til støjskærmens effekt.

Lydbilledet kan ændres Per Rendsborg har en teori om, at de nye støjskærme skaber en form for »rutsjeeffekt«, så lyden fra motorvejen nu bliver skubbet op ad støjskærmen og ind mod huse, som ikke før har haft de store støjgener.

Vejdirektoratet har dog ikke den holdning, at den gennemsnitlige støj i området er forøget efter støjværnet er kommet til.

- Lydbilledet i området kan også ændres, så man opfatter støjen fra vejen anderledes end før, men vi mener ikke det er muligt, at den gennemsnitlige støj i området kan være blevet forøget

Kontakt Vejdirektoratet Erik Swiatek (S), der er formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, finder det ærgerligt, at der er borgere, som stadig føler sig generet af støjen.

- Det er da rigtig ærgerligt, at folk stadig oplever, at der er støjgener set i lyset af, at Vejdirektoratet har brugt cirka 40 millioner kroner på en støjdæmpende løsning.

- I det lys er det vigtigt, at de borgere, som føler sig ramt af støjgener, kontakter Vejdirektoratet, uddyber han.

Erik Swiatek har dog også sin egen teori om, hvorfor der kan opleves mere støj. Det drejer sig om afmærkninger på selve motorvejen, der blev etableret i forbindelse med arbejdet på de nye støjværn.

- Da kørebanen blev lagt tilbage til den oprindelige vejbane på motorvejen, blev de midlertidige afmærkninger fræset af, hvilket har medført øget kørebanestøj. Det opfordrer jeg Vejdirektoratet til at kigge på. Hver gang, at jeg kører på strækningen, oplever jeg øget støj.

Til det svarer chefkonsulent Jakob Fryd fra Vejdirektoratet:

- Det er korrekt, at de midlertidige afmærkninger, der blev etableret i forbindelse med den længdeafspærring langs motorvejen, der var behov for ved anlægget af støjskærmen, efterfølgende er blevet affræset. Det har medført langsgående ujævnheder i kørespor. Disse ujævnheder kan medføre øget rullestøj for de trafikanter, der "rammer" ujævnhederne. Hvorvidt det har en reel betydning for den samlede støj ved Bjæverskov, kan vi ikke umiddelbart vurdere.

Simulerede målinger Tilbage ved hestepension fortæller Per Rendsborg, at han desuden er utilfreds med, at der kun er blevet foretaget simulerede målinger af decibel før og efter, at støjskærmene er blevet sat op.

Jakob Fryd bekræfter, at Vejdirektoratet ikke fysisk har været ude og måle støjen, men at man i stedet i Danmark benytter sig af den fælles nordiske beregningsmodel Nord2000.

- Der vil altid være usikkerheder forbundet med enten et beregnet eller målt resultat, uddyber Jakob Fryd.

Har det været millionerne værd, hvis nogle borgere omkring Bjæverskov mener, at støjværnet ikke har hjulpet eller faktisk har gjort støjen værre?

- Som sagt er det vanskeligt at nedbringe støjen fra motorveje. Ifølge vores opgørelser er der 680 boliger, der har fået reduceret støjen med mere end 3 dB, hvilket er en relativ stor støjreducerende effekt i forhold til andre sammenlignelige projekter, skriver Jakob Fryd fra Vejdirektoratet.

Han bekræfter, at de fleste mennesker vil opfatte en reduktion på 10 dB som en halvering af støjen, og at en ændring på 1 dB ikke vil kunne opfattes.

Ønsker forskning Tilbage hos Per Rendsborg ved hestepensionen, er det tydeligt, at han er dybt engageret i sagen. Det ses tydeligt ved den stak papirer, han fremviser ved spisebordet om sagen. I stakken ligger både mailtråde med Vejdirektoratet og rapporten Støjdæmpende Autoværn af Miljøministeriet.

Ifølge ham skal en del af løsningen af trafikstøj bestå af penge til forskning.

- Der skal sættes nogle penge af til Vejdirektoratet for at få forsket i, hvordan støj bevæger sig, og hvorledes en støjmur er optimal.

Forligskredsen i Folketingets transportudvalg satte i 2018 omkring 40 millioner kroner af til en cirka 1500 meter støjskærm ved Vestmotorvejen i Bjæverskov. Året efter blev det besluttet, at skærmen skulle forlænges med 700 meter.