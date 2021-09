De selvejende haller i Køge Kommune skal fungere på en anderledes måde i fremtiden. Billedet er fra Køgehallerne, der er med i en ny samarbejdsaftale. Foto: Simon de Visme

Nye spilleregler i hallerne

Køge - 16. september 2021 kl. 05:36 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Sund mad i hallerne og en bedre udnyttelse af pladsen samt ikke mindst et formandsråd, der internt skal fordele pengene til de selvejende haller i Køge Kommune.

Det er en del af hovedtrækkene i den nye samarbejdsaftale, som Kultur- og Idrætsudvalget netop har godkendt og som Køge Nord Sportscenter, Køgehallerne, Ravnsborghallen og Herfølgehallen har tilsluttet sig.

Samarbejdsaftalens formål er, at sætte en retning for samarbejdet, samle allerede eksisterende aftaler og fastsætte fremadrettede, konkrete indsatsområder, lyder det i den seneste dagsorden fra udvalget.

Samarbejdsaftalen hviler på en vision om, at de selvejende idrætshaller blandt andet støtter op om Køge Kommunes idrætsstrategi 25-50-75. Målet er, at hallerne sammen med Køge Kommune via faciliteterne og aktiviteter kan bidrage til at skabe de bedst mulige rammer for såvel vores nuværende borgere som de, der i de kommende år forventes at flytte til kommunen.

Målet er at idrætsaktiviteter hos den kommende befolkningsvækst i videst muligt omfang kan rummes inden for den eksisterende halkapacitet.

Der er lagt op til, at tilskud til de selvejende haller fremefter udbetales som ét tilskud i stedet for et tilskud til hver enkelt hal.

Der vil også være en ændret finansieringsmodel for foreningernes leje af de selvejende haller, således at foreningerne fremover betaler et administrationsgebyr, som er lavere end den nuværende leje af hallerne. Til gengæld kan foreningerne ikke anmode om lokaletilskud til betaling af administrationsgebyret.

Dette vurderes at ville spare både foreningerne og forvaltningen for administration. Administrationen fastsætter hvert år dette administrationsgebyr på baggrund af udviklingen i KL's pris- og lønskøn, lyderd et i aftalen.

Det er fremadrettet meningen, at de selvejende haller organiserer sig med et formandsråd med henblik på at styrke det indbyrdes samarbejde.

De selvejende haller skal herefter selv tage initiativ til udarbejdelse af vedtægt for de selvejende hallers formandsråd.

Endvidere lægges op til, atd er indføres digital registrering af aktiviteter i hallerne, således at alle ledige timer stilles til rådighed for borgerne.

Derudover - med henblik på understøtte borgernes sundhed - er det meningen, at tilbuddet i hallernes caféer lægges om til sund mad.

I forhold til det fremtidige samarbejde på tværs mellem hallerne, tilstræbes det at give foreningerne mulighed for at udbyde alle idrætsgrene i hallerne. Der skal ligeledes arbejdes for at give de selvorganiserede mere plads til at dyrke deres idræt i nærområdet.

Det skal blandt andet ske ved, at der arbejdes med fleksible adgangsforhold til hallerne, herunder selvorganiseredes adgang.

Et nyt, digitalt bookingsystem er i spil og vurderes med henblik på, om det er tilstrækkeligt brugervenligt for brugerne.

Som en del af aftalen overtager de selvejende haller det årlige medaljevinderarrangement, hvor medaljetagere på højt niveau fejres.

Det er en arbejdsgruppe bestående af forvaltningen på Køge Kommune og repræsentanter for de selvejende haller, der på baggrund af drøftelsen parterne imellem har udarbejdet samarbejdsaftalen.

Fire ud af fem selvejende idrætshaller i kommunen har tilsluttet sig samarbejdsaftalen, men Skovbohallerne har ikke ønsket at underskrive aftalen.