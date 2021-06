Flere skoler i Køge midtby får problemer med at rumme et stigende antal elever i fremtiden. Derfor lægges der nu op til at ændre flere skoledistrikter. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nye skoledistrikter på vej i høring: Skal løse fremtidige pladsproblemer

Køge - 19. juni 2021 kl. 06:07 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Den positive udvikling med flere tilflyttere til Køge Kommune og et voksende børnetal udfordrer flere af kommunens skoler på pladsen.

I løbet af de kommende år vil flere skoler i området omkring det centrale Køge mangle plads til det voksende antal elever og ekstra klasser, og det skal løses hurtigst muligt, lyder det fra de lokale politikere.

Efter en drøftelse af de fremtidige pladsproblemer tidligere i år, har Børne- og Uddannelsesforvaltningen nu fremlagt tre løsninger, der skal skabe bedre plads på flere skoler. De tre løsninger handler om at justere på i alt fire skoledistrikter for henholdsvis Søndre Skole, Sct. Nicolai Skole, Asgård Skole og Kirstinedalsskolen.

Tanken ved at ændre på skoledistrikterne er at skubbe elever i retning af de skoler, hvor der er plads til flere børn, og væk fra de skoler, der er pressede på pladsen.

Politisk er der nu enighed blandt de lokale partier om at sende de mulige ændringer i høring for at høre skolebestyrelserne om deres mening.

- Der er et kæmpe pres på skolerne specielt i midtbyen, og her er skoledistrikterne et styringsredskab. Det er en nødvendig opgave og den første og bedste løsning, indtil vi får taget den store snak om skolestrukturen. Men jeg vil gerne understrege, at der fortsat er frit skolevalg, siger Jeppe Lindberg (LA), der er næstformand i kommunens skoleudvalg.

Den første foreslåede justering drejer sig om Søndre Skole og Sct. Nicolai Skole.

Her er idéen at flytte en del af området på Søndre Havn ved Søndre Molevej fra Søndre Skoles distrikt til Sct. Nicolai Skoles distrikt. Søndre Skole er nemlig kun bygget til at kunne rumme to spor af klasser, men allerede i 2026 forventer forvaltningen ud fra den seneste befolkningsprognose tre 0. klasser.

Og fra 2028 er forventningen tre spor på halvdelen af Søndre Skoles årgange.

Skal forsinke udviklingen Da skolen med sine nuværende rammer ikke vil kunne rumme så mange flere klasser, anbefaler forvaltningen, at skolens distrikt justeres mod Sct. Nicolai Skole allerede nu. En løsning, der i første omgang skal »forsinke udvikling«, mens man overvejer, hvordan skolens kapacitet kan øges på længere sigt.

Forvaltningen peger på, at elevernes skolevej fra Søndre Havn til Sct. Nicolai Skole bliver sikker, når den kommende underføring under jernbanen ved teaterbygningen er klar.

Asgård Skole har plads Det andet forslag omhandler også Sct. Nicolai Skole samt Asgård Skole og skal ses i forlænges af den første mulige justering. For ved på papiret at flytte elever fra Søndre Skole til Sct. Nicolai Skole, vil sidstnævnte få problemer med at rumme alle børnene, hvis skolen skal danne tre spor.

Løsningen er ifølge forvaltningen at flytte en del området omkring villakvarteret ved Clara Frijsvej fra Sct. Nicolai Skoles distrikt til Asgård Skoles distrikt, da man her har bedre plads til at rumme flere elever. Asgård Skole har nemlig et faldende elevtal, og i 2025 forventes to spor på alle klassetrin, selvom skolen er bygget til at kunne rumme tre fulde spor.

Pligt til at sikre skolevejen Den sidste mulige justering, som skal sendes i høring, drejer sig om at flytte en del af Kirstinedalsskolens distrikt til Asgård Skoles distrikt.

Formålet er at sikre, at der ikke dannes for mange klasser på Kirstinedalsskolen, inden skolen har været igennem en nødvendig om- og tilbygning, forklarer forvaltningen. Elevtallet i Kirstinedalsskolens distrikt er nemlig stigende i prognosen på grund af den igangværende udbygning i Køge Nord.

Området, som man foreslår at flytte, rummer blandt andet det kommende boligområde på Sun Chemical-grunden, hvor der forventes op imod 1.500 nye boliger. Fra lige netop dette område til Asgård Skole kan der være behov for at etablere en sikker skolevej for eleverne, og det er man klar på at finde penge til, understreger Jeppe Lindberg.

- Vi har en forpligtelse til at sikre skolevejen, og hvis det koster penge, så koster det penge.

Hvor stor en betydning har tilbagemeldingerne fra skolebestyrelserne, når I i sidste ende skal træffe en beslutning om skoledistrikterne?

- Det har altid stor betydning, hvad der kommer tilbage af feedback, men det skal også være noget, som taler ind i problematikken. Men vi lytter altid til høringssvar, fastslår næstformanden.

Hvis de foreslåede justeringer af skoledistrikterne besluttes i sidste ende, vil det gælde for både elever, der starter i 0. klasse, samt tilflyttere til de øvrige årgange. Elever med bopæl i de berørte områder, som allerede er begyndt i skole, forsætter skolegangen på deres nuværende skole, understreger forvaltningen.

Behandles til september På grund af sommerferien vil høringsperioden strække sig frem til midt i august, og forslaget kan behandles i byrådet i slutningen af september. Dermed vil forældrene til kommende skolebørn kunne få besked om eventuelle ændringer inden skoleindskrivning til skolestart 2022.