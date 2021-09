For at give mulighed for at øge vaccinetilslutningen åbnes nu fire nye pop up-steder i Ellemarken, Søparken, Hastrupparken og Karlemoseparken i Køge i månederne frem. Foto: Anders Ole Olsen

Nye pop up-steder skal øge vaccinetilslutningen

Kalenderen viser efterår og med det en forventning om, at coronavirussen i den kommende tid vil sprede sig og smitte endnu flere. Mange borgere i Køge Kommune er allerede vaccineret, men der er plads til, at endnu flere bliver det, lyder det.

Vaccinecentrene er åbne for både beboere i områderne og borgere udefra - og man kan altså komme, uden at have bestilt tid i forvejen. Det betyder, at hele familien med børn ned til 12 år kan møde op og blive vaccineret. For børn mellem 12 og 14 år gælder det, at de skal være i følgeskab med en forælder.