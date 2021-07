Nye arrangører vil føre Køges motionscykelløb videre med respekt for de rige traditioner omkring løbene. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Nye kræfter overtager lokale cykelklassikere

Køge - 07. juli 2021 kl. 06:44 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Køge Sportevent har gennem en årrække stået bag de køgensiske cykelklassikere Tøse-Runden, Sjælland Rundt og Sjælland på Tværs, men fra næste år vil Braunstein på Søndre Havn overtage arrangøreransvaret for løbene.

- Vi er med til at gennemføre et generationsskifte i forhold til cykelløbene. Det er gode arrangementer, der fortjener at blive ført videre af nogle cykelinteresserede med rødder i lokalområdet, siger Michael Braunstein Poulsen, som driver Braunstein med sin bror, Claus Braunstein Poulsen.

Braunstein etablerede sidste år cykelholdet Braunstein Cycling Club, og fra 2022 vil man altså også være løbsarrangører af de tre lokale motionsløb. Allerede i år vil der være start og mål på Køge Havn ved Pakhuset og Bryghuset Braunstein.

- Vi er med som observatører i år, hvor vi skal være praktisk gris og gå til hånde, og så er aftalen, at de hidtidige arrangører gennem de næste to år er med i et advisory board, som skal være med til at sikre en glidende overgang i forhold til videreførslen af de store arrangementer, fortæller Michael Braunstein Poulsen, der selv er ihærdig cykelrytter og har en lang historik med løbene.

- Jeg var selv med første gang i begyndelsen af 80'erne med Gunner Nu på Torvet. Køge har altid været en god cykelby, og jeg glæder mig til, at vi også fremover kan vise hele Køge Kommune frem gennem disse cykelløb. Vi skal udvikle dem med afsæt i de muligheder, vi har, men vi skal absolut også have løbenes DNA med i forhold til for eksempel folkeligheden og at man passer på hinanden, siger han om planerne for løbene fremover.

Det handler ikke mindst også om at tiltrække flere ryttere fra både ind- og udland.

- Jeg har altid haft en passion for at cykle, og man kan jo se i udlandet, at folk som mig rejser efter cykelløb som destination. Det kunne jeg også godt tænke mig, at vi fik udviklet mere på i Køge, siger han.

Braunstein overtager altså arrangøransvaret i 2022, samme år som Tour De France indledes i Danmark, og selv om Tour-turen desværre ikke kommer forbi Køge, så ser Michael Braunstein Poulsen en oplagt mulighed for at benytte sig af det enorme fokus, som cykelinteresserede vil rette mod Danmark næste år. Det kunne for eksempel helt oplagt ske ved at vælge at benytte en del af Tour-ruten i Sjælland Rundt.

Både Tøse-Runden, Sjælland Rundt og Sjælland på Tværs finder sted lørdag 14. august i år. Tøse-Runden er som altid, som navnet antyder, kun for kvinder, mens alle kan køre med i de to øvrige løb. Tøse-Rundens rute er 113 kilometer lang, mens Sjælland på Tværs sender deltagerne ud på en 138 kilometer lang tur med 880 højdemeter undervejs. Sjælland Rundt er det længste af de tre løb med sine 293 kilometer og 1845 højdemeter.

Tilmeldingen er i fuld gang på kogesportevent.dk.