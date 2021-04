Fald i antallet af indbrud i privat beboelse under coronakrisen modsvares af et stigende antal indbrud i varebiler. Foto: Kim Rasmussen

Nye jagtmarker: Indbrudstyvene går efter håndværkerbiler

Køge - 23. april 2021 kl. 17:06 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Indbrudstyvene skifter private hjem ud med håndværkerbiler som mål for deres kriminalitet. Det er en tendens, som politiet har kunnet iagttage igennem coronakrisen.

Mens antallet af indbrud i privat beboelse er styrtdykket med 43 procent fra første kvartal 2020 til første kvartal 2021, ser Midt- og Vestsjællands Politi en stigning i antallet af indbrud i varebiler, særligt håndværkerbiler.

- Den gevinst, vi får af coronakrisen i form af færre indbrud i privat beboelse og virksomheder, den har vi lige pt. mistet på indbrud i køretøjer. Vi ser bølger i forskellige områder, hvor køretøjer inden for et snævrere geografisk område bliver ramt af indbrud, siger pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

I den seneste uge har sådan en bølge ramt Køge Kommune, hvor der flere dage i træk har været begået op mod fem indbrud mod varebiler på en nat.

- Som sådan er indbrud i varebiler ikke et nyt fænomen, hvor nogen har fundet ud af, hvordan det er nemt at skaffe sig adgang til en varebil, selv om bilen er aflåst. Bilejerne har for nogle bilmærker lært, at man skal slå en knap fra i instrumentbordet på bilen, så man ikke bare kan trykke på en knap og låse alle døre op på en gang. Men det har ikke forhindret tyvene i at gå direkte til angreb på side- eller bagdøre og komme ind og røre ved selve mekanikken inde bag ved og få dørene låst op, forklarer Martin Bjerregaard.

Lukrativ forretning Ved mange af indbruddene er det dyrt værktøj, som håndværkere har liggende i deres arbejdsbil, som tyvene går efter.

- Når vi ser på kostervalget, er det lige før, at det er en mere givtig forretning at stjæle fra varebiler end at være indbrudstyv i en ejendom. Jeg ved godt, at en indbrudstyv kan smadre for mere ved indbrud i privat beboelse, men nogle gange er det stort set ingenting, de stjæler. Så er det måske mere givtigt at bryde ind i biler og stjæle mærkevareværktøj, som håndværkerne har liggende, siger Martin Bjerregaard.

Politiet råder derfor håndværkere til at være opmærksomme på risikoen for indbrud i deres biler.

- Man kan parkere varebilen i sin indkørsel og med sidedøre op ad vægge eller plankeværker, så det nærmest er fysisk er muligt at komme ind, og man kan lade være med at parkere mørke steder, lyder rådet fra Martin Bjerregaard, som fortæller, at biler fra tømrervirksomheder tilsyneladende er de mest udsatte.

Råd: Mærk værktøjet Man kan også tømme bilen for værktøj, men det ved politiet godt er en besværlig løsning

- Et af rådene er, lad nu være med at have dyrt værktøj liggende i bilen, men jeg kan også godt se, at det er de færreste, der tømmer bilen for den store mængde værktøj og lægger det ud igen næste morgen, erkender Martin Bjerregaard.

Derimod kan det være en god idé at mærke værktøjet enten med en farve eller endnu bedre med firmanavn. Det gør det også lettere for politiet at efterforske indbruddet.

- Det er en svær øvelse for os at løbe værktøjet op. Hvis vi standser nogen med værktøj, er politiets muligheder for at finde den forurettede svære, hvis ikke det er mærket. Det gør det også sværere for tyven at sælge, hvis det er åbenlyst, at det er firmaværktøj, siger Martin Bjerregaard.