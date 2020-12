Ulla Dahrup, der er næstformand i bestyrelsen i Kvickly Køge, og varehuschef Flemming Ramø har flere sjove juleaktiviteter klar i Kvickly Køge gennem december.

Nye initiativer i Kvickly Køge i julemåneden

Køge - 03. december 2020 kl. 06:46 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Der bliver gode muligheder for at give en hjælpende hånd til dem, der har svært ved at få tingene til at hænge sammen i julemåneden, i Kvickly Køge i den kommende tid.

I perioden fra den 7. til den 13. december siger Kvickly Køge nemlig: "Hjælp os med at hjælpe andre." I denne periode vil der stå en kundevogn i forretningens forområde, hvor kunderne kan lægge julehjælp til lokale, udsatte familier.

- Det kan være alt fra legetøj og småkager til noget slik eller et glas rødkål. Der er helt frit slag - det skal bare ikke være noget, der skal ligge på køl, siger Ulla Dahrup, der er næstformand i Kvickly Køges bestyrelse, og som håber, at indsamlingen kan blive en tilbagevendende tradition i Kvickly Køge op til jul.

Modtagerne af kundernes julehjælp findes gennem Mødrehjælpen i Køge.

- Vi har valgt Mødrehjælpen, fordi 2020 har været et hårdt år for mange, og det er et sted, hvor vi ved, det vil gøre en stor forskel for modtagerne, siger Ulla Dahrup.

Tiltaget er et af flere nye initiativer i et år, hvor corona-reglerne har ændret på alle traditioner.

- Normalt inviterer bestyrelsen i Kvickly jo kunderne på gløgg og æbleskiver op til jul, men det kan vi ikke i år, så nu har vi fundet på nogle andre aktiviteter, der er lidt mere coronaegnede, smiler Ulla Dahrup, som også har en konkurrence klar til de mindste.

I dagene fra 13. december til 22. december kan alle børn op til 12 år nemlig hænge et stykke julepynt på Kvickly Køges juletræ og dermed deltage i en konkurrence om tre gavekort til legetøj i butikken.

Der trækkes lod blandt samtlige deltage, som hænger julepynt på træet i perioden og husker at skrive navn og alder på julepynten, inden de hænger det op. Ulla Dahrup opfordrer også til, at man tager et billede af sig selv med julepynten, så man på den måde kan vise, at man er ophavsmanden til det julepynt, der bliver udtrukket som vinder.