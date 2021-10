Se billedserie Mette Adamsen, chef for rekruttering og uddannelse i Kriminalforsorgen. Foto: Kenn Thomsen

Nye fængselsbetjente skal hentes med lastbil

Køge - 08. oktober 2021 kl. 12:54 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

Flere indsatte i fængslerne, længere straffe, pladsmangel og for få fængselsbetjente. Så enkelt kan det siges. Men det skaber altså problemer. Der er brug for mange flere fængselsbetjente i en branche, der kan tælle flere og flere overarbejdstimer og opsigelser.

Tidligere på året blev en større kampagne sat i gang på nettet for at få flere til at søge ind på uddannelserne som fængselsbetjente og transportbetjente. Transportbetjentene kører de indsatte til retsmøder, tandlægen og overvåger undervejs og imens.

Men kampagnen under slogan'et "En Verden Indenfor", blev ikke helt nøglen til at få nok nye til at søge ind.

- Vi har stadig massiv mangel. Vi har brug for flere hundrede nye, siger Mette Adamsen, der er chef for rekruttering og uddannelse i Kriminalforsorgen.

Et nyt ben af kampagnen fokuserer derfor mere på verden her udenfor, hvor en lastbil kører rundt og parkerer og charmerer. Torsdag kom den til Køge.

Her er en 62 m2 udstilling, hvor man med VR-briller kan opleve Vestre Fængsel indefra - hvis man aldrig selv har været det - og komme ind i en "rigtig" 9 m2 stor fængselscelle. Og så fortæller ansatte om jobbet hos Kriminalforsorgen.

- Politiet og domstolene ved de fleste jo, hvad laver. Men mange ved faktisk ikke, hvad vi laver. Så det vil vi gerne vise, siger Mette Adamsen.

Åben fremtid Der er ingen tvivl om, at personalet i arresthuse og fængsler er pressede på tid. I takt med, at politikerne har sat straffene op, så flere fængsles og afsoner langt længere domme, er det ikke lykkedes at rekruttere tilsvarende mange fængselsbetjente.

Tværtimod har flere gennem de sidste fem år sagt op, end der er kommet nye til.

- Det er vi selvfølgelig nødt til at gøre noget ved. Så vi vil gerne vise, at det rent faktisk er et spændende arbejde, vi tilbyder, siger rekrutteringschef Mette Adamsen fra Kriminalforsorgen.

Men hun lægger heller ikke skjul på, at skriverier om arbejdsmiljøet gør det mindre attraktivt.

- Men jeg kan sige, at de nye elever, vi får, er meget glade for deres job og synes, det er meningsfuldt. Det er faktisk et pivspændende arbejde, som alt for få har kendskab til. Derfor er vi ude med den her bus fem dage om ugen nu, siger hun.

Fredag er lastbilen - eller fængselsbussen - i Vordingborg og lørdag i Nykøbing Falster, inden turen går over Fyn og til Jylland. Senere på måneden vender den tilbage til flere byer her på Sjælland. Rundturen fortsætter indtil videre året ud.

Der er meget mere om uddannelsen - og bussens rute - på hjemmesiderne: www.blivfaengselsbetjent.dk og www.enverdenindenfor.dk.

Uddannelsen som fængselsbetjent tager tre år. Transportbetjent tager to år.