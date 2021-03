Se billedserie Pangea Park lægger stor vægt på at få dyrene til at yngle. Her er Dennis Netsov med en håndfuld træboa-unger.

Nye dyr og nuttede dyreunger i Pangea Park

Køge - 31. marts 2021 kl. 18:04 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

- Det gør virkelig ondt, når de bider.

Dennis Netsov står med en håndfuld slangeunger, der netop er udklækket i Pangea Park i Bjæverskov. Men selv om de små træboaer napper lidt i ham, tager han det helt roligt.

Dyreparken har netop åbnet for sæsonen, og traditionen tro byder brødrene Dennis Netsov og Marc Vogel på nye dyr, som gæsterne kan opleve.

- Vi har fået flodsvin, også kaldet kapivar. Den kommer fra Sydamerika og er verdens største gnaver, fortæller Marc Vogel, som er indehaver af Pangea Park sammen med sin bror, Dennis Netsov.

Pangea Park har også udvidet deres afdeling med krybdyr, blandt andet med en række nye slanger.

- Vi har fået 12 nye anlæg med slanger, så krybdyrsgrotten er blevet dobbelt så stor. Her kan man også prøve at komme ind til de store skildpadder.

Slangeunderne, som Dennis Netsov henter frem, er træboaer, men der er også unger på vej i flere andre terrarier, blandt andet hos kongeboaen, hvor hunnen ligger tyk og drægtig. Og så har parken også en sjældenhed i vente.

Varanæg i rugemaskine

- Vi har en nyhed med vores varan, for vi har en masse æg, som ligger i rugemaskinen nu. Der bliver ikke opdrættet ret mange varaner i Danmark. Vi gør meget ud af at kunne opdrætte vores dyr, så det her bliver meget spændende, siger Dennis Netsov.

Sidste år fik dyreparken to små polarrævehvalpe. Siden da har de to vokset sig store, men det er de ikke blevet mindre nuttede af. Ikke så snart, at Marc Vogel går ind til dem i deres anlæg, før hannen smider sig henrykt ned på ryggen for at blive kløet på maven, og da hunnen kommer derhen, giver de to ræve sig til at lege med hinanden.

Livet i polarræve-anlægget kan man også opleve som gæst.

- Vi træner dem hver dag, så vi kan interagere med dem foran gæsterne, fortæller Marc Vogel.

Der er også kommet unger hos kænguruerne.

- Kænguruerne har alle sammen unger i pungen. Så hvis man vil se babykænguruer, så er det lige nu. De er så småt begyndt at stikke hovederne op af pungen, siger Dennis Netsov.

Ny restaurant på vej

Brødrene har brugt coronanedlukningen til at forbedre flere af parkens anlæg.

- Vi har gjort meget ud af at gøre stierne pæne og har opgraderet beplantningen. Vi må ikke bruge den scene, som vi byggede sidste år, så den har vi lavet om til en stor træterrasse, hvor man kan sidde og spise og se ud over kapivaren.

Brødrene arbejder også på at etablere en lille restaurant i dyreparken.

- Der er mange, der har efterspurgt mad her. Så vi vil åbne en rigtig lille café med donuts og sandwich. Det vil gøre, at folk kan blive her længere og sidde og spise, siger Marc Vogel, der dog samtidig understreger, at gæsterne fortsat også et velkomne til at tage deres medbagte mad med.

Også fire nye toiletter er det blevet til i vinteren.