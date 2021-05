Nye boliger på vej i Ejby

- De nye boliger vidner om et godt lokalsamfund i Ejby, hvor dem, der bor her, har lyst til at blive i alle stadier af livet. De nye rækkehuse passer både til den lille familie, der ønsker at bo side om side med skole og grønne områder, og til seniorerne, der ønsker at blive i lokalområdet når parcelhuset er blevet for stort. Ejby er i høj grad en landsby for alle, siger borgmester Marie Stærke (S).