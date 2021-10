Se billedserie Nye Borgerliges spidskandidat Martin Knudsen (NB) øjner en plads i Køge Byråd, og der er behov for udskiftning, mener han. Foto: Simon de Visme

Send til din ven. X Artiklen: Nye Borgerlige hænger i lygtepælene trods modstand mod valgplakater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye Borgerlige hænger i lygtepælene trods modstand mod valgplakater

Køge - 25. oktober 2021 kl. 14:45 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Nye Borgerlige spås en plads i et kommende byråd, og det kribler i maven på partiets spidskandidat, der lørdag satte plakater op i sin hjemby.

Siden klokken 12.00 har Nye Borgerliges lokale spidskandidat Martin Knudsen (NB) kørt alene rundt i Borup med plakater i bilen og to forskellige stiger på traileren. Han og partiet er ellers ikke meget for valgplakaterne, fortæller han.

- Vi mener, de burde forbydes. Hvis vi kommer i byrådet, er vi klar på at droppe valgplakaterne, for det burde være nok uden i en digital tid, så borgerne ikke skal gå og kigge på de grimme plakater frem mod valget, understreger Martin Knudsen.

Han hiver den længste af sine to stiger frem og klatrer flere meter op i en lygtepæl ved Møllevej og Parkvej. Valgplakaten skal højt nok op, så den ikke skygger for STOP-skiltet.

Lørdagens startskud på opsætningen af valgplakater markerer for alvor, at valgkampen er i gang, og det kan Martin Knudsen godt mærke.

- Det kribler i maven, for det er en spændende periode for mig og Nye Borgerlige. Vi kæmper jo for en plads i byrådet, siger han.

Og spidskandidaten mener, der er behov for udskiftning.

- Der sidder nogle, som ikke arbejder for borgernes skyld men for dem selv, så der skal nye boller på suppen, fastslår Knudsen.

Mere forberedt Med Nye Borgerliges landspolitiske medvind spås partiet mulig lokal succes, og chancen for at få en eller to pladser i Køge Byråd er bestemt til stede, lyder det fra Martin Knudsen, der selv håber på en og i bedste fald to mandater.

- Ved sidste valg var vi helt grønne, men vi var alligevel tæt på at komme ind. Nu har vi prøvet det et par gange, og vi er langt mere forberedt. Vi har en god, velskrevet politik, og på landsplan er Nye Borgerlige det 3. største parti målt på medlemmer, påpeger han og uddyber:

- Det tyder på, at mange har hørt budskabet, men det kan stadig være svært for nogle at komme ud af busken lokalt (og sige man stemmer på NB, red.). Folk kan være bange for, om der bliver set skævt til dem i lokalsamfundet, på arbejdet eller i familien.

Hvad vil det betyde, hvis I bliver valgt ind i byrådet denne gang?

- En masse arbejde, griner Martin Knudsen og fortsætter i en mere alvorlig tone:

- Men det er nødvendigt, at der kommer nogen ind i byrådet og stepper op, og vil vi forsøge at gøre det så godt som muligt for borgerne. Lokalpolitik handler om deres velbefindende, ikke politikerne selv.