Nye Borgerlige: Vi får adgang til landets fineste talerstol

Køge - 06. juni 2019 kl. 12:48

Fire mandater i Folketinget vil gøre fremtiden lettere for Nye Borgerlige. Det vurderer partiets lokale kandidat i Køge-kredsen, Martin Knudsen.

Med 2,7 procent af stemmerne i Køge Kommune ligger Nye Borgerlige en lillebitte smule højere end partiets resultat for den samlede Sjællands Storkreds, hvor Nye Borgerlige opnår 2,6 procent.

- Det er superflot. Det er fire års hårdt arbejde, der er lykkes. Men jeg er skuffet over, at vi ikke kunne få flere mandater i Folketinget, siger Martin Knudsen, der bosat i Køge Kommune, hvor han også har været opstillet til kommunalvalget uden at blive valgt til byrådet.

Han er også godt tilfreds med det lokale resultat i Køge Kommune.

- Det er også flot med tanke på de midler, vi har haft til rådighed, at så mange har givet os deres stemme, konkluderer Martin Knudsen.

Med 2,6 procent af stemmerne får Nye Borgerlige et enkelt mandat i Sjællands Storkreds, som Køge er en del af. Dette mandat vil med meget stor sandsynlighed gå til partiets spidskandidat i Sjællands Storkreds, Peter Seier Christensen, når de personlige stemmer er talt op torsdag eftermiddag. Peter Seier Christensen er også medstifter af Nye Borgerlige sammen med formand Pernille Vermund.

Dermed bliver der ingen plads i Folketinget til Martin Knudsen.

- Vi vidste godt fra starten, at det var noget nær umuligt. Men alle vi partisoldater har gjort, hvad vi kunne for at gøre opmærksom på partiet og dermed få Peter i Folketinget. Det har været hovedprioriteten, og det er enormt glædeligt, at det er lykkes, siger Martin Knudsen.

Hvad skal Nye Borgerlige bruge mandaterne til i Folketinget?

- Det er helt nødvendigt for et nyt parti at have en platform at udtrykke vores politik fra. Det er nu heldigvis lykkes på bedste vis. Dermed vil de kommende valg blive noget nemmere, fordi vi nu bliver hørt på en hel anden måde, end vi har haft mulighed for indtil nu, konstaterer Martin Knudsen.

Som Folketinget er blevet sammensat, ser det ikke ud til, at I får meget mulighed for at få indflydelse på den politik, der føres. Hvad betyder det for jer?

- Det vigtigste er, at vi har fået adgang til landets fineste talerstol og dermed kan udtrykke den politik, vi gerne vil føre og det håb, vi har for Danmarks fremtid, siger Martin Knudsen.

På landsplan fik Nye Borgerlige 2,4 procent af stemmerne. Det giver partiet fire mandater.