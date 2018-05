Der mødte omkring 25 interesserede op, da Thomas Buus Kristensen (tilvenstre med kasket) i april arrangerede et møde for at lodde interessen for en veterancafé i Køge. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Ny veterancafé mangler okaler

Køge - 25. maj 2018

Tidligere udsendte soldater og andet personale, der har befundet sig i en krigszone, har nu stiftet foreningen VeteranCafé Køge.

Det er 47-årige Thomas Buus Kristensen, der selv er veteran fra Balkan 1993 Hold 4 UNPROFOR, som er primus motor og formand i den nye forening.

- Med den nye forening, håber jeg at kunne give noget tilbage til andre tidligere udsendte veteraner, gennem et mødested for veteraner og deres pårørende i Køge Kommune og omegn, siger han.

VeteranCafé Køge er en frivillig forening, udelukkende drevet af frivillige veteraner og pårørende mv. Den er tænkt som et frirum for veteraner og lejlighedsvis deres pårørende.

På et tidligere afviklet interessemøde blev det klart, at det ikke kun er veteraner, der har behov for deres egen værested, og derfor vil Thomas Nyberg fra Køge Kommune arbejde på et lignende initiativ i kommunalt regi, for andre, der ikke har været udsendt.

- VeteranCafé Køges bestyrelse skal afspejle caféens aktiviteter ud fra medlemmernes behov og interesser. For at opnå det, ønsker bestyrelsen at oprette forskellige aktivitetsudvalg.

Det kunne være udvalg for aktiviteter som tiltrækker yngre veteraner, cafédrift, interne og eksterne aktiviteter, børn af veteraner og udvalg for pårørende, forklarer Thomas Buus Kristensen.

- Mulighederne er mange. Vi må hele tiden lære og tilpasse, så der er rum til alle.

Den nye forenings første og vigtigste opgave bliver at finde et godt og egnet sted til VeteranCafé Køge.

- Hvis der er nogen som kender godt et sted, vil vi meget gerne høre om det, siger Thomas Buus Kristensen.

- Idealet er et sted med grønne vidder og højt til loftet i Køge Kommune - gerne en hytte i en skov med mulighed for bålplads.

Står man med sådan en hytte eller noget lignende, kan Thomas Buus Kristensen kontaktes på telefon 20 54 49 53.

Men foreningen går allerede nu i gang, og indtil veteranerne har fået tag over hovedet, bliver der arrangeret forskellige ture med og uden pårørende. Første gang er lørdag den 9. juni.

Turene blive annonceret på www.veterancafekoege.dk og på facebook-siden »Veterancafekoege«.