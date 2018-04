Dansk Folkepartis nyvalgte udvalgsformand i Køge, Bent Sten Andersen, erkender, at han har fået øretævernes holdeplads. Foto: Jesper From

Ny udvalgsformand lover: Nu skal der styr på økonomien

Køge - 22. april 2018 kl. 18:04 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han er debutant i Køge Byråd og formand for et af de helt tunge udvalg. Og det har vist sig at være noget af en udfordring.

- Jeg blev da både glad og stolt - først fordi jeg blev valgt ind ved kommunalvalget i november og derefter, da jeg blev bedt om at være udvalgsformand, fortæller Bent Sten Andersen (DF)

- Men det gik hurtigt op for mig, at den formandspost meget let kan blive øretævernes holdeplads.

- For økonomien i udvalget har fået lov til at sejle i flere år, og allerede her ved starten af året kan vi se frem til et underskud i forhold til budgettet på hele 26 mio. kroner, siger han.

Det betyder i praksis, at Bent Sten Andersen sammen med de øvrige medlemmer af udvalget foreløbig har brugt al deres tid på at finde de nødvendige besparelser, som især skal hente spå ældreområdet.

- Og det er virkelig sejt, for både jeg og de andre vil meget hellere snakke om visioner og forbedringer på området, erkender formanden.

For mange bevillinger Den nye udvalgsformand undrer sig over, at det »gamle« udvalg i årevis har kunnet få den ene tillægsbevilling efter den anden, uden at der samtidig er gjort noget konkret for at finde og ændre årsagerne til at økonomien er skredet.

- Siden jeg besluttede mig for at stile op til kommunalvalget, har jeg fulgt nøje med fra sidelinjen, og jeg forstår ikke, hvordan udvalget bare gang på gang har fået bevilget ekstra penge, siger Bent Sten Andersen.

- For budgetterne laves jo nu engang, fordi de skal holdes.

- Det er efter min opfattelse ikke normalt i politik, at man på den måde bare lukker huller uden at forsøge at finde årsagen, og det vil jeg helt klart lave om på, slår han fast.

Kræver flere penge Samtidig lægger Bent Sten Andersen ikke skjul på, at han vil arbejde benhårdt for at få flere penge til sit udvalg, men det skal være i form af varige bevillinger og ikke som »hovsa-løsninger«.

- Når vi til efteråret skal kigge på næste års budget, så er hele byrådet nødt til at forstå, at ældre- og sundhedsområdet enten skal have flere penge, eller også bliver servicen ringere, siger han.

- Vi kan ikke holde til for eksempel at skulle spare 25 mio. kroner igen til næste år, når vi samtidig under valgkampen alle sammen har talt om bedre ældrepleje og ordentlig mad til de ældre borgere.

- Jeg kan slet ikke holde tanken ud, at mennesker, der har lavet rigtig mad hele deres liv, i deres alderdom skal lave af frysemad, der bliver leveret to gange om ugen, siger formanden.

I dag er det udvalgsformand Bent Sten Andersen (DF), der præsenterer sine visioner for ældre- og sundhedsområdet. - Men god service koster penge, og det skal vi have en politisk drøftelse om - når det nuværende økonomiske rod er kommet på plads.

