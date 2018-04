Se billedserie Naturen og klimaet står Niels Rolskovs hjerte meget nær, og derfor er han selvfølgelig også bruger af den lokale genbrugsstation. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Ny udvalgsformand: - Vi skal gøre visionerne virkelige

Køge - 07. april 2018 kl. 16:35 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

KØGE: Det er ofte tunge og nogle gange også indviklede sager, der står på dagsordenen, når det nyoprettede Klima- og Planudvalg holder møder.

Det er så op til udvalgets nyvalgte formand 61-årige Niels Rolskov fra Enhedslisten at holde styr på debatten og forsøge at opnå enighed og fornuftige løsninger.

- Som formand er det jo mig, der skal skabe både rummet og indholdet i debatten, siger han.

- Og sammen skal vi være med til at skabe forskellen fra vision til konkret politik, der kan føres ud i livet.

- Men det er da lidt af en pædagogisk opgave for mig at skulle overbevise de andre seks medlemmer hver gang, siger Niels Rolskov med et skævt smil.

Formanden erkender samtidig, at man i udvalget er underlagt en masse regler fra især staten, og det medfører en masse skal-opgaver.

- Samtidig er der også en enorm forskel på opgaverne, fordi vi både beskæftiger os med de helt store virksomheder, der har et hav af advokater ansat, og de helt små, nærmest usynlige ting i naturen, siger Niels Rolskov.

Og der er ingen tvivl om, at naturen og klimaet er et hjertebarn for Enhedslistens enlige byrådsmedlem.

- Mange ting er jo desværre forsvundet eller er ved at forsvinde i naturen, siger han.

- Men det er ofte små ting, som vi først bemærker, når det er for sent - som for eksempel bierne.

- Så jeg håber virkelig, vi her i udvalget kan være med til at gøre en forskel, og det er mit klare mål, at vi i hvert fald her i Køge kan få stoppet tilbagegangen i løbet af de næste fire år, understreger Niels Rolskov.

Samtidig erkender han, det kan blive svært at få de økonomiske ender til at nå sammen.

- Jeg plejer jo at sige, at vi er det udvalg med det mindste og de største ambitioner, og det betyder at vi ofte kun står med én-cifrede millionbeløb til både medarbejdere og til at hjælpe, konstaterer formanden.

Hjælpen skal ikke kun rettes mod den trængte natur, men i høj grad også mod kommunens borgere, så de ikke kommer i klemme i forskellige sammenhænge.

- Det er en af vores fornemste opgaver at beskytte borgerne, siger han.

- Og det gælder både beskyttelse mod støj fra nybyggerier, larm fra motorvejen, oversvømmelse på grund af en stormflod eller monster-regn i kældrene.

- Her er det op til os at tage vare på folk i den enkelte situation.

Niels Rolskov vil også arbejde for en langt støre og tidligere borgerinddragelse i fremtidige byggeprojekter.

- Vi skal væk fra de færdige entreprenør-løsninger og have borgerne langt mere på banen i de indledende faser, siger han.

- Og først derefter kan vi så gå i gang med at udarbejde en lokalplan.

- Det betyder, at vi gerne går langt for opfylde borgernes ønsker, men når det er sagt, så skal jeg også understrege, at det jo i sidste ende er vores ansvar som politikere, hvad der bliver vedtaget,

