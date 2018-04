Produktionsskolen Klemmenstrupgård skal i fremtiden være en del af den samlende uddannelse FGU - Forberedende Grunduddannelse. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Ny uddannelse tager de første skridt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny uddannelse tager de første skridt

Køge - 23. april 2018 kl. 12:18 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FGU. Eller Forberedende Grunduddannelse.

Navnet klinger nok ikke velkendt i de flestes øre, men det er målet for fremtiden, når det nye uddannelse til august 2019 gør sit landsdækkende indtog, og allerede nu går det fremad med at skabe de første rammer for den Forberedende Grunduddannelse.

Sidste år blev samtlige partier i Folketinget enige om at samle seks forskellige uddannelsestilbud under ét. Det drejer som om Produktionsskolerne, Den Almene Voksenuddannelse, Den Forberedende Voksenundervisning, Ordblindeundervisning for Voksne, Den Kombinerede Ungdomsuddannelse og Erhvervsgrunduddannelsen.

Alle tilbud skal i fremtiden blive til én uddannelse, hvis mål er at række ud til den gruppe af unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, ikke er i gang med en ungdomsuddannelse og som ikke er i arbejde.

- Hidtil har der været en masse knopskydninger af forskellige tilbud til de unge, der ikke passede ind i en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Det er fornuftigt at samle det hele i én uddannelse, for det vil forhåbentlig give et større fagligt niveau, siger Mark Jensen, formand for UUV Køge Bugt.

I Køge Kommune drejer det sig om omkring 600 unge, som man håber at kunne hjælpe videre med den Forberedende Grunduddannelse. Først skridt er at danne grupper af kommuner, som på tværs af hinanden skal samarbejde om at etablere FGU.

Et nyligt repræsentantskabsmøde i UUV Køge Bugt har givet et foreløbigt bud på en gruppe bestående af kommunerne Køge, Stevns, Faxe, Ringsted og Sorø. Intet er dog endelig besluttet endnu.

- Det handler om at skabe en geografisk, bæredygtig enhed med en passende størrelse. Hvis man er en meget lille enhed, kan det blive meget skrøbeligt over for eksempelvis konjunkturudsving, og derfor er det fornuftigt med større enheder, siger Mark Jensen.