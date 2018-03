Sådan kan en ny svømmehal placeres. En ny svømmehal er dog stadig kun på skitseplan og der er endnu ikke besluttet, hvordan den skal udformes og placeres. Illustration: Køge Kommune

Ny svømmehal stadig på vippen

Køge - 02. marts 2018

På det næste udvalgsmøde vil det nye Kultur- og Idrætsudvalg blive gjort klogere på overvejelser om et nyt svømmehalsbyggeri i Køge. Der er jo som bekendt et stort ønske om at få en 50-meter-bane, der kan bruges til konkurrencer.

Hvis man går et par år tilbage, så blev der i budgeterklæringen for 2015-2018 skrevet ind, at man afsatte penge til afdække mulighederne for at etablere et 50 m svømmebassin i Køge - eventuelt med anlæg til en skøjtebane. Den blev dog hurtigt taget af bordet igen, da det både ville koste ekstra og 0optage værdifuld plads.

Tilbage står, at der er udarbejdet scenarier for både en ekstra 25-meter-bane og en bane, der altså er dobbelt så lang.

Det er meningen at begge løsninger skal forbindes med Køge Svømmeland via forbindelsesgange, så man har en fordel i form af fælles drift og udnyttelse af de samlede faciliteter og et fælles vandanlæg.

Køge Byråd har i forbindelse med vedtagelse af budget 2018-2021 besluttet at afsætte i alt 61,4 mio. kr. over årene 2024-2026 til svømmehaller, eventuelt i både Ølby og Borup.

Kultur- og Idrætsudvalget holder deres næste møde mandag den 5. marts.