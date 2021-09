Se billedserie Svømmeklubben, der holder til i den gamle svømmehal, glæder sig over, at der nu er politisk vilje til at se på muligheden for en ny svømmehal. Foto: Torben Thorsø

Ny svømmehal på politisk ønskeliste

Køge - 28. september 2021

Svømmeklubben har i flere år ønsket sig en ny svømmehal, hvor de mange medlemmer kan boltre sig, og nu ser det ud til at politikerne i byrådet vil kaste sig ud på dybt vand og gøre det til en realitet.

I den nye budgetaftale er parterne nemlig enige om en hensigtserklæring, hvor man vil se på »muligheder for mere svømmehal i Køge Svømmeland«, som det lyder.

Hensigtserklæringen fortsætter om planerne for et nyt svømmebassin:

»Herfølge Svømmehal er efterhånden meget tæt på udløb og for at kunne dække det fremadrettede behov for motionssvømning, klubsvømning og den tid, hvor der er åbent for offentligheden, er det allerede nu vigtigt at tænke i en nybygning«.

Her kan man også læse, at en ny svømmehal »bør have et 50 meters svømmebassin«.

Køge Kommune har tidligere barslet med planer om at lave endnu en svømmehal, på et område op til det eksisterende Køge Svømmeland i Ølby.

Her har det også været et stort ønske at etablere et 50-meter bassin, der er en betingelse for at kunne afholde visse konkurrencer og desuden vil optimere træningen hos medlemmerne af Køge Svømmeklub.

Allerede op til budgetforhandlingerne i 2016 blev det pointeret fra flere sider, at en ny svømmehal burde komme på budgettet, så der kunne blive sat penge af til projektet. Køge Kommune har også fået lavet et skitseprojekt og i den forbindelse fremgik det, at en ny svømmehal med 50 meterbane ville koste i omegnen af 60 millioner kroner.

De planer blev dog skrottet igen, da man ikkke umiddelbart kunne finde pengene i budgettet og siden da har der været ret stille om planerne for en ny svømmehal.

Køge Svømmeklub, der hovedsageligt holder til i Herfølge Svømmehal, har dog flere gange holdt fast i ønsket om, at kommunen fik nye og tidssvarende faciliteter til både klubsvømning og andre aktiviteter. Det skete senest da svømmeklubben tidligere i år kunne fejre 50 års jubilæum. Formanden, Lars Warm, udtalte her, at »behovet er enormt«.

Derfor glæder det ham selvsagt også, at en ny svømmehal er en del af det de lokale politikere vil arbejde målrettet for i de kommende år:

- Jeg vil da ikke lægge skjul på vores begejstring og taknemmelighed over, at vi nu er kommet med i budgettet som en hensigtserklæring. Dét er rigtig godt.

Lars Warm fortæller videre, hvordan opgaven nu må være at udnytte de grundlæggende projektskitser og beregninger, der allerede ér udarbejdet, så man ikke skal begynde forfra. I svømmeklubbens optik handler det nemlig om at være fuldstændig køreklar, når der forhåbentlig er fundet finansiering på budgettet i 2026.

- Der ligger jo et oplæg som vi meget gerne vil fortsætte med og i den kommende tid gælder det så om at få en dialog, hvor vi kan sammenkoble vores ønsker til en ny svømmehal og det projekt, der allerede ligger for en udbygning af Køge Svømmeland, fortsætter han.

Svømmeformanden understreger også, at den vigtigste opgave nu består i at forlænge levetiden for Herfølge Svømmehal til der står et alternativ klar.

- De her planer ligger jo stadig et stykke ude i fremtiden, så der skal ske noget i Herfølge, hvor opgaven er at holde »den gamle dame i live«, de næste 5-8 år, siger han og peger på, at det tekniske anlæg i Herfølge »ikke har sit lige aldersmæssigt« og efterhånden er temmelig udtjent.

I den forbindelse påpeger han dog også, at Køge Svømmeklub er meget taknemmelig for den økonomiske støtte Køge Kommune hidtil har ydet til at forlænge levetiden på udstyret.

Der ligger dog ikke desto mindre en opgave i at få svømmehallen til at fungere og her håber han på byrådets vilje til at hjælpe med at »slå bro« over udfordringerne, så svømmehallen kan blive ved med at fungere til et nyt anlæg står færdig. Han forklarer, at det gælder både selve bassinet, det tekniske anlæg og den bygning svømmehallen ligger i.

- Men grundlæggende er vi altså meget tilfredse med, at politikerne nu tager det her seriøst og vi ser frem til en positiv og konstruktiv proces, hvor vi kan fintune hele projektet til pengene forhåbentlig er der, slutter Lars Warm.