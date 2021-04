Forarbejdet med en mulig ny supercykelsti mellem Køge og Roskilde hilses nu velkommen i Køge, men der er imidlertid også en erkendelse af, at det kan blive en bekostelig affære at anlægge den i Køge 8,3 kilometer lange strækning. Foto: Anders Fallesen

Ny supercykelsti? - Lyder spændende, men det koster...

Køge - 16. april 2021 kl. 16:02 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Supercykelstierne vinder frem i hovedstadsområdet i disse år, og snart kan Køge Kommune givetvis koble sig på netværket af opgraderede cykelstier, der med bedre fremkommelighed og skiltning dagligt lægger asfalt til tusindvis af cyklister.

Politikerne i Teknik- og Ejendomsudvalget har nu i første omgang vendt tommelfingeren op til udkastet for en ny supercykelsti fra Køge over Havdrup og derpå til Roskilde. Projektet er for nuværende på et meget indledende stadie.

Derfor skal forhold vedrørende særligt økonomien og det anlægstekniske nu granskes endnu nærmere, for der er en erkendelse af, at det kan blive en bekostelig affære at slutte sig til netværket af supercykelstier.

Ifølge de første beregninger vil det koste knap 17,4 millioner at anlægge supercykelstien på de 8,3 kilometers strækning inden for kommunegrænsen, og dertil kommer så penge til uforudsete udgifter og projektstyring. Det totale beløb for Køge Kommune vurderes dermed at blive 23,5 millioner kroner, hvilket dog er før en mulig statslig medfinansiering.

- Det er et spændende, men også dyrt projekt, siger teknik- og ejendomsudvalgsformand Erik Swiatek og fortsætter:

- Det vil helt sikkert kræve medfinansiering fra staten, og i det lys kan man da notere sig, at der i det netop fremlagte trafikudspil »blot« foreslås to milliarder kroner afsat til cykelstier. Det er ikke det helt vilde, når man ser på, hvad der er afsat til biler og tog. Men generelt kan man sige, at vi skal holde dette op imod de resterende ønsker om cykelstier, der er i Køge Kommune, for de har også høj prioritet, siger han.

I første omgang udvalgsformanden imidlertid positivt stemt over for, at der nu arbejdes videre med perspektiverne i en Køge-Roskilde-supercykelsti, slår han fast.

Jo mere for pengene... Drivkraften i arbejdet er supercykelstisekretariatet. Køge Kommune er blandt 30 medlemskommuner, som sammen med Region Hovedstaden udgør supercykelstisamarbejdet.

Og da en statslig medfinansiering i form af diverse tilskudspuljer maksimalt vil kunne udgøre 50 procent af finansieringen til anlægsudgifterne, vil der være behov for, at byrådet skal afsætte budgetmidler til det, såfremt projektet skal prioriteres.

- Vi ser positivt på muligheden for at sikre de blødere trafikanter endnu bedre forhold, lyder det fra Venstres Søren Brask, som fortsætter:

- Men da der ikke er afsat penge til det, vil vi skulle have en nærmere afklaring omkring økonomien. Og i den forbindelse skal vi også kigge på de andre ønsker om cykelstier. Generelt kan man sige, at jo mere cykelsti, vi kan få for pengene, jo bedre, konstaterer han.

Efter Teknik- og Ejendomsudvalgets indledende behandling af sagen vil politikerne senere få en mere detaljeret sag fremlagt, hvor blandt andet økonomien, plan- og anlægstekniske forhold er undersøgt nærmere. Hvornår den kommer på dagsordnen er endnu uvist.

