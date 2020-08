Der skal nu køres mange tons jord på området ved Nordstranden, så det grønne område kan virke som klimasikring. Foto: Køge Kommune

Ny strand hæves en meter i vejret

Køge - 10. august 2020 kl. 15:03 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stranden er kun få år gammel, men nu skal tonsvis af sand lægges ud, så niveauet hæves en ekstra meter over vandoverfladen.

Et nyt anlægsarbejde på Værftsvej imellem Bådehavnen og Valdemarshaab i Køge begynder i dag og vil vare cirka en måned. Formålet er at forbedre adgangsforholdene til Nordstranden, som skal klimasikres. Det sker ved at lægge omkring 55.000 tons jord ovenpå det eksisterende område, der blev indviet så sent som i juni 2014.

Nordstranden bruges af mange mennesker til alle former for friluftsliv - selv på en kold vinterdag ser man folk vandre rundt og nyde området. Arrangementer som tivoli og kræmmermarked har også trukket mange mennesker til området, som desuden skal huse et nyt vandrehjem.

- Området ved Nordstranden er meget attraktivt for mange borgere. I takt med at vi i stigende grad udvikler området er det oplagt at klimasikre det på en måde, som også kommer hele Køge Marina til gavn. Det er netop de nye planer for området, som nu gør det nødvendigt at klimasikre ved at køre jord på og hæve koten. Ellers risikerer vi at bygge nyt som så vil stå under vand, hvis der kommer forhøjet vandstand, forklarer Bent Sten Andersen (DF), der er formand for Marinaudvalget i Køge.

Området hæves altså, så koten bliver ca. 3,25 meter over havets normalniveau. Samtidig sikrer hævningen af terrænet også, at vandet ikke kan trænge ind bagfra og sandsynligheden for oversvømme Køge Marina minimeres, skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Den oprindelige plan for område var at skabe en vegetation, der kunne tåle vandets salte indhold ligesom en strandeng. Men med de nye planer for områdets brug er der altså truffet beslutning om en klimasikring.

For at undgå at transportere jorden ind ad bådehavnen til gene for bådejere med flere er det tanken at anvende den gamle adgang fra Værftsvej mellem Bådehavnen og Valdemarshaab. Den er dog på nuværende tidspunkt ikke trafiksikker, »da svingbanerne i krydset ikke er lange nok til en hastighed på 60 km/t«. Af samme grund har adgangen til stranden på dette sted været lukket med bom og store sten.

- Vi ser frem til at forbedre adgangsforholdene og håber på trafikanternes tålmodighed og vilje til at tage andre veje, mens projektet står på, fortsætter Bent Sten Andersen, der forklarer, at når arbejdet er færdig vil en ny adgangsvej til marinaen være med til at forbedre trafiksituationen i det meget populære område.

Mens vejarbejdet står på, vil det stadig være muligt at passere vejarbejdet i begge retninger men med en nedsat hastighed på 40 km/t. Køge Kommune peger på, at især trafikken fra Stevns i stedet bør anvende Søndre Viaduktvej og Ringvejen som alternativ vej for at undgå flaskehalse i myldretiden.