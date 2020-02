Ny station hædret med pris

»Anerkendelse for tilvejebringelse af en løsning, der kombinerer avanceret ingeniørteknik og unikt arkitektonisk design i en innovativ løsning til glæde for borgere og samfund. Med sine dobbeltkrumme partier er broen en markant del af den nye stations udtryk og skaber et nyt rum for komfort og æstetisk nydelse,« lyder begrundelsen for, at Køge Nord Station nu hædres med prisen.

»Vi er meget stolte over, at Køge Nord Station netop er blevet kåret som vinder af IABSE-Danmarks Konstruktionspris 2019. Byggeriet er en del af det overordnede projekt for den nye bane København-Ringstedbane og et markant vartegn for grøn mobilitet. Den 225 meter lange gangbro, som fører over til stationen, er både bemærkelsesværdig, innovativ, kreativ og inspirerende. Og Ikke nok med, at den er arkitektonisk flot, så benyttes den dagligt af tusindvis af passagerer, som skifter mellem S-tog og fjerntog, eller parkerer ved stationen.«