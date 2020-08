Udvalgsformand Mads Andersen (K) var i denne uge med til at indvie Holmehus som ny, selvstændig specialskole. Foto: Køge Kommune

Ny specialskole åbner dørene

Køge - 19. august 2020 kl. 18:22 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag eftermiddag fik Køge Kommune sig en ny skole, da specialskolen Holmehus blev indviet. Den nye specialskole skal forsøge at samle kommunens faglige viden og kompetencer inden for tilbud til elever med socio-emotionelle vanskeligheder, skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

- Der satses på, at skolen bliver et tilbud af høj faglig kvalitet, der giver eleverne et rigtigt godt skoletilbud. Etableringen af skolen er et led i en større, gennemarbejdet plan, hvor specialtilbuddene i Køge tænkes sammen og etablerer en øget specialisering og en stærkere faglighed, fortæller kommunen.

Byrådet besluttede for et år siden at omorganisere Køge Kommunes specialskoletilbud med målet om at øge den faglige kvalitet. En del af forslaget var, at Specialskoleafdeling Holmehus skulle gøres til en selvstændig skole, elevantallet skulle udvides gennem to etaper til at være 50 elever og der skulle ansættes en fagligt stærk leder.

Mads Andersen (K), der er formand for Skoleudvalget, var mandag med til at indvie den nye specialskole.

- Jeg glæder mig meget over, at vi i Køge Kommune har lavet en samlet tænkning om alle specialtilbuddene, så de elever, der har allermest brug for det, får de bedste tilbud inden for kommunernes grænse, lød det fra udvalgsformanden.

Fik overdraget tre lokaler Den nye leder for Holmehus bliver Ove Døj, der har været ansat siden 1. april i år, og den seneste tid er der kommet ti nye elever, så skolen i alt har 32 elever.

Som en del af etableringen af den nye skole er der blevet overdraget tre lokaler fra den nærliggende Holmebækskolen, som i løbet af sommeren er blevet indrettet, så Holmehus nu formelt kan starte som selvstændig skole.

- Holmehus har som afdeling på en folkeskole gjort et godt stykke arbejde. Ved at gøre Holmehus til en selvstændig skole regner vi med at styrke fagligheden endnu mere og lave et rigtigt godt tilbud, siger Mads Andersen i pressemeddelelsen.