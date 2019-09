De nye beholdere kan ikke rumme alt borgernes plastaffald. Foto: Anders Fallesen

Ny sorteringsvideo har gjort borgere rasende

Køge - 22. september 2019 kl. 18:37 Af Alexandra Mollerup

Kommunen løser pladsmangel til plastikaffald med ny instruktionsvideo. Det får borgerne til at rase på de sociale medier. Ifølge udvalgsformand er det kun første skridt på vejen.

Bøtterne skal stables, poserne samles og flasker presses sammen. Det er nogle af de tips, borgerne møder i den nye video, der skal afhjælpe problemet med at få plads til alt plastikaffaldet. Videoen er lagt ud på Køge Kommunes Facebook-side, hvor den har mødt et flertal af negative kommentarer:

- At I offentliggør en video, som belærer os borgere om at bruge en masse tid og plads i køkkenet på at vaske, opbevare, stable og komprimere affald, hvor I indirekte flytter problemet over på borgeren, er en kæmpe provokation, skriver en borger i kommentarfeltet til videoen.

Kommunen skriver et standardsvar til samtlige borgerkommentarer, hvor de fortæller, at borgerne har sorteret i højere grad, end de havde kalkuleret med.

- Køge Kommune arbejder i øjeblikket på at afhjælpe problemet med plastikbeholderne. I mellemtiden kan de gode råd i videoen måske hjælpe nogle i kommunen med pladsproblemer, skriver de blandt andet.

Fordummende løsning Siden den nye affaldsordning rullede ud i maj 2019, har der været en massiv efterspørgsel på flere tømninger. Men det kan kommunen på nuværende tidspunkt ikke indfri, lyder det fra formanden i Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov (EL). I stedet taler politikerne om muligheden for, at storskraldsordningen kan tage noget af det overskydende fra skraldesorteringen med.

- Vi er i øjeblikket i dialog med dem, der skal håndtere det om, hvor hurtigt det i givet fald kan ske, og om der skal købes nye biler til det. Og så er der selvfølgelig noget økonomi i det, siger Niels Rolskov.

Han forsikrer, at instruktionsvideoerne ikke er den endegyldige løsning på borgernes plastikplage, men blot begyndelsen på at håndtere problemet.

- Vi har forsøgt at møde et behov, der var der, og vi mente, at det kunne bidrage til at afhjælpe problemet. Det har aldrig været meningen at tale ned til folk, men hvis nogen har haft den oplevelse, så beklager jeg, siger udvalgsformanden.

Husk nabohjælp Der er ingen tidshorisont på, hvornår der kommer mere hjælp til borgernes overflod af plastik, men hvis Niels Rolskov skal være meget optimistisk, bliver det til jul, siger han. Men med det fremtidige supplement til affaldet, har han en forhåbning om at folk også får tilpasset ordningen, så den passer lige præcis til deres husstand. Det har nemlig været en turbulent start, hvor folk blandt andet har haft svært ved at beslutte sig for, hvorvidt de nye 4-kammer-beholdere var for store eller små.

- Det vigtigste for mig er, at folk fastholder gejsten for at sortere. Vi vil meget gerne undgå, at folk sløser på grund af opstartsproblemerne. Og så håber vi stadig, at der kan være nabohjælp, så dem uden bil kan få en pose affald med i naboens, når vedkommende kører på genbrugspladsen, siger Niels Rolskov.

Det er dog også de færreste, der oplever massive problemer med den nye ordning, men når det er sagt, kan det opleves meget voldsomt, siger formanden.