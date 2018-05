Ny sognepræst føler sig priviligeret

- De bibelske fortællinger er vores kulturs grundfortællinger som vi kan spejle os i, lige meget hvor i livet vi er. Det synes jeg er meget interessant at arbejde videre med, siger hun og fortæller, at hun oprindeligt valgte at læse teologi, da hun altid har haft en interesse i kristendommen samt kultur, sprog og filosofi som studiet også rummer muligheder for at dykke ned i.

- Da jeg begyndte at studere var det ikke med den direkte tilgang at blive præst, men nu glæder jeg mig virkelig til at arbejde videre med tankerne i kirken - som for mig er et meget priviligeret rum at arbejde i. Det er et af de få rum i samfundet, der kan rumme alle menneskets følelser på én gang. Lige fra livets glæder ved dåb og konfirmation eller andre højtider og til der, hvor livet rystes i sin grundvold gennem døden, tabet og livskriser. Kirken bygger en ramme omkring menneskelivet og den ramme synes jeg det er priviligeret at arbejde i.