Der er blevet konstateret skimmelsvamp i Ellemarkskolens to idrætssale. Det er anden gang inden for få måneder, at en skole i Køge Kommune bliver ramt af skimmelsvamp. Foto: Torben Thorsø

Ny skole ramt af skimmelsvamp: To idrætssale lukkes ned

Køge - 24. november 2017 kl. 13:45 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For cirka tre uger siden var Arbejdstilsynet på besøg hos Ellemarkskolen i Køge Kommune for at undersøge en mistanke om skimmelsvamp i skolens idrætssale. Siden da har salene været lukket, og i denne uge kom svaret på undersøgelsen: Der er skimmelsvamp i tagkonstruktionen.

Skoleleder Louise Gro Bødker Schaaf bekræfter, at der er tale om skimmelsvamp, og at man nu undersøger mulighederne for at gennemføre idrætsundervisningen andre steder på skolen. Derudover har skolelederen, som fik jobbet for under tre uger siden, ikke meget at fortælle om den nuværende situation.

DAGBLADET Køge er i besiddelse af et brev, der blev sendt til forældre og ansatte på Ellemarkskolen i denne uge umiddelbart efter, rapporten blev udarbejdet. Heri forklares årsagen til skimmelsvampen.

»Det skyldes en fejl i konstruktionen, der har medført kondens, som har udviklet sig til skimmel«, står der i brevet.

I brevet bliver det også slået fast, at ingen elever eller ansatte indtil videre har klaget over fysisk ubehag på grund af skimmelsvampen. Idrætssalenes tag skal nu renoveres, og derfor vil salene være lukket i omkring et halvt år, fortæller Køge Kommunes skolechef Søren Thorborg.

- Det betyder, at der hurtigst muligt skal findes nogle alternative idrætsfacilitet, siger Søren Thorborg.

Tilstanden på Køge Kommunes skoler og en lang række andre kommunale bygninger har over sommeren været et omdiskuteret emne, blandt andet efter der i september blev konstateret massiv skimmelsvamp på Vemmedrupskolen. I den forbindelse blev ni ud af skolens ti bygninger lukket ned, og politikerne i Køge diskuterer lige nu, hvorvidt der skal bygges en helt nye skole i Vemmedrup.

- Som der er blevet sagt og skrevet om, så har Køge Kommune et efterslæb på vedligeholdelsen, og det kan godt blive dyrt at have sådan et. Men politisk er der blevet givet nogle rammer, og jeg ved, at ETK gør en stor indsats for at udføre deres arbejde inden for de rammer, siger Søren Thorborg og fortsætter:

- Jeg håber, at sagen fra Vemmedrupskolen har givet politikerne anledning til eftertanke i forhold til at handle hurtigere og være mere proaktive.

Ifølge skolechefen er situationen på Vemmedrupskolen dog en noget anden end på Ellemarkskolen.

- Det her er ikke en kæmpe sag. Reelt er der tale om almindelig vedligeholdelse, som nu skal håndteres, siger Søren Thorborg.

