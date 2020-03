Se billedserie Lørdag var der fernisering på to nye kunstværker i det offentlige rum - her er det »Bestøvning«. Foto: Anders Ole Olsen

Ny samtalekunst indviet på havnen

Køge - 02. marts 2020

Den varme kakao, der blev serveret fra »Det mobile Samtalekøkken«, var ualmindelig populær, da der lørdag var inviteret til fernisering ved Strandparken på Søndre Havn.

Her var kunstneren Christian Schmidt-Rasmussen klar til at præsentere sine to nyeste værker, der fremover kommer til at pryde indgangspartiet til Strandparken.

Ferniseringen blev indledt af borgmester Marie Stærke (S), der bød de 40-50 fremmødte gæster velkommen, og hun glædede sig over, at der nu er kommet endnu flere kunstværker i Køges offentlige rum.

- Kunst om en del af byudviklingen for os til at standse op, til at tale sammen og til at mødes, og de nye værker her åbner Søndre Havn mod resten af byen, og de giver vores nye bydel karakter, sagde hun.

- For byudvikling handler ikke om at bygge flotte huse, men om hvordan menneskene inde i husene har det.

Herefter præsenterede kunstneren selv sine to store værker, der har fået titlerne »Bestøvning« og Udklækning«.

- Jeg er efterhånden kommet op i en alder, hvor jeg er begyndt at tænke lidt mere på døden. Så det giver mig både håb og optimisme at vide, at værkerne vil være her, når jeg engang er væk, sagde Christian Schmidt-Rasmussen.

- Derfor har jeg også villet skabe en stemning af forår og fremtid med dels sommerfuglene og de store pollen på »Bestøvning«, og dels de dansende hjorte, og studenten, der har hele Verden foran sig, på »Udklækning«.

- Og nej, det er altså ikke coronavirus, selvom jeg godt kan se, det ligner, fortsatte han, og forklarede, at de store »pollenkugler« er lavet længe før, der var tale om coronavirus i samtlige medier.

De to store kunstværker blev herefter officielt indviet med et snoreklip, og gæsterne kunne herefter få tanket op med varm kakao og få en snak med kunstneren.