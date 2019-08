Se billedserie Fra tabletten kan personalet indtaste Optimus?s opgaver i løbet af dagen. Og hvis de skulle få lyst, kan de også følge med i, hvor den befinder sig på hospitalet.Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Ny robot klarer de tunge træk på Sjællands Universitetshospital Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny robot klarer de tunge træk på Sjællands Universitetshospital Køge

Køge - 03. august 2019 kl. 12:17 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge: »Robotkørebane«, står der på flere af hospitalets vægge. På gulvene er der gule fartstriber, og flere steder er sengeopbevaringen flyttet, så Optimus kan komme til. Det skyldes at hospitalet for et år siden indkøbte sig en robot til et pilotprojekt, der skulle lette nogle af de tunge vareleveringer mellem afdelingerne.

De kalder det et pilotprojekt, men efter et år i drift, vil personalet helst ikke undvære robotten.

- Det er jo et spørgsmål om, hvornår man mener, at det er implementeret fuldstændigt. Men spørger du Sterilcentralen, så vil de nødigt af med den og tilbage til de gamle arbejdsgange. Og hvorfor ikke bare blive ved med at udnytte den til de fem afsnit, der nu er vant til den, siger chefkonsulent og projektleder Lilian Rehder Hansen.

Hospitalet valgte at investere i robotten som et led i udbygningen af det nye ni-etagers sygehus. De lange afstande, der allerede nu findes på det nuværende sygehus bliver kun længere, og derfor tænker de ud af boksen for at skåne medarbejdere for lange tunge ture med sterile engangsartikler og sygehusinstrumenter, som skal ud til afdelingernes depotrum.

Bedre arbejdsmiljø

- Der er sideeffekter, hvor der er blevet skånet skuldre og rygge, så vi har faktisk også løst noget arbejdsmiljø på det her. Og så er der mindre depotplads ude på afdelingerne, fordi vi nu kan køre dagligt fremfor kun en gang om ugen, som det var før. På den måde sparer vi også noget plads ude på afdelingerne, fordi de ikke behøver at have ligeså meget stående, siger Lilian Rehder.

Nede i den modsatte ende af hospitalets hovedindgang bor Optimus i Sterilcentralen. Det er herfra sterile engangsartikler og andre instrumenter bliver pakket og sendt ud på de andre afdelinger i forseglede skabe på ryggen af robotten.

Afdelingssygeplejerske Susana Slemming, er leder af centralen og har derfor fulgt Optimus fra første dag.

- Vi kan betjene vores afdelinger på en meget bedre måde end før. fordi vores flow er meget bedre. Afsnittene får varer hver dag i stedet for en gang om ugen, så ingen behøver at have nær så meget på hylder og i skabe, siger Susana Slemming.

Hun er enormt begejstret for, at de har fået øjnene op for at implementere teknologien med de robotter der alligevel skal bruges i fremtiden, siger Susana Slemming.

En hård omgang

Hele forløbet har dog været en hårdere omgang, fordi personale og patienter først skulle blive trygge ved robottens tilstedeværelse. Bagefter handlede det så om at tilpasse gangarealer, så Optimus kunne komme ubesværet rundt

-Det har været en kamp at komme hertil, så det er en drøm at se, at den selv kan køre ind i elevatoren. Før skulle vi skubbe den ind, fordi den blev forvirret, siger Susana Slemming.

Når Optimus har klaret dagens opgaver kører den selv hjem i Sterilcentralen, hvor den har sin oplader. På en tablet kan personalet indtaste de leveringer, som robotten skal køre ud med i løbet af dagen.

Social- og sundhedsassistent Victoria Petersen har ansvaret i dag og har netop lige afgivet en ordre.

- Lige om lidt kommer den selv ud og henter det her skab, siger Victoria Petersen og kigger ned i tabletten.

Optimus åbner selv døre via en bluetooth-sender, så personalet skal ikke andet end at lægge bestillingsturene ind i systemet. Den kommer kørende og afgiver en rumskibs-lignende lyd, mens den lyser gul, blå og rød og kører så af sted mod øre/næse/hals-afsnittet.

Selvstændig og billig

»Elevator reserveret til Optimus, ingen medkørende«, siger robotten og kalder selv på elevatoren via et wifi-signal.

Elevatoren viser et robotlogo, som betyder, at andre ikke kan køre med. Det er nødvendigt, fordi robotten ellers bliver for opmærksom på at undgå sammenstød og for lidt opmærksom på, at elevatoren er for lille til at køre store buer uden om folk.

Oppe på øre/næse/hals-afsnittet sætter Optimus det fyldte skab ved de gule afstribninger, og tager i samme omgang et tomt skab med sig og kører hjem til Sterilcentralen.

Pilotprojektet med Optimus er finansieret af hospitalets apparaturpulje, for at teste mulighederne for at bruge robotter på det nye sygehus. Der er derfor ikke risiko for at nogen mister deres job, og der er heller ikke lavet besparelsesregnestykker på det fremtidige robotbrug.

Hospitalet ønsker ikke at oplyse den nøjagtige udgift i forbindelse med anskaffelsen af robotten af konkurrencemæssigt hensyn.

- Der er jo mange dele i den, men selve robotten er sådan set ikke så dyr. Den koster 2-300.000 kroner. Men så er der et topmodul til, og så har vi også en undervogn, som er købt, fordi skabene skal stå på den. Og så er der også en masse software og en teknisk medarbejder til, forklarer Lillian Rehder Hansen.

Hospitalet har indtil videre købt ti skabe med tilhørende undervogne, og planen er at udvide, så robotten kører til og fra flere afdelinger.

Et begavet hus

I følge vicedirektør på Sjællands Universitetshospital Helle Charlotte Nutzhorn Gaub behøver ingen være nervøse for at miste deres job på grund af Optimus, men i fremtiden skal robotterne på det nye sygehus være med til at løse nogle besparelser.

- Når vi kvalitetsfondsbygger, ligger der nogle rammer fra ministeriet. For når man får penge til at bygge et nyt hospital, så skal det også drives billigere end det tidligere. Så vi skal bygge et hospital, som kan drives for syv procent færre penge. Robotterne vil være en del af det, hvor vi forsøger at gøre det på en måde, så vi bygger dem begavet ind i huset, siger Helle Charlotte Nutzhorn Gaub og fortsætter:

- Robotterne skal primært bruges til at automatisere så meget af transporten rundt på hospitalet som muligt. Så kan vi bruge de tilgængelige ressourcer tættere på patienterne.