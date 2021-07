Der bliver i fremtiden behov for markant flere ældreboliger i Køge Kommune som de nye her i Køge Nord Plejecenter. Det viser den seneste befolkningsprognose, der også opridser behov for flere daginstitutionspladser. Foto: Simon de Visme

Ny prognose: Plejeboliger og daginstitutionspladser bliver en mangelvare

Køge - 05. juli 2021 kl. 10:47 Af Rasmus Lauge Hansen Kontakt redaktionen

Når du i fremtiden vil have dine børn i daginstitution eller dine forældre på plejehjem, er det ikke sikkert, at der er plads. Det viser den nye befolkningsprognose, som spår, at der vil mangle tilbud til både de mindste og ældste.

Det fremgår nemlig af den nye befolkningsprognose, at der i 2033 vil mangle hele 508 pladser på daginstitutionsområdet for forældre, som skulle have lyst til at have deres barn i en daginstitution i Køge Kommune. Samme prognose melder, at Køge Kommune allerede i 2023 vil overstige kapaciteten for ældreboliger, og i 2033 vil der mangle i omegnen af 78 ældreboliger.

Manglen på ældreboliger og daginstitutionspladser skyldes forventningen om en stor stigning i ældre sant småbørn i alderen mellem 0-5 år. Det er nemlig aldersgrupperne over 60 og mellem 0-5 år, som vil opleve den største fremgang ifølge befolkningsprognosen.

Det er blandt andet aldersgruppen 85-89, som forventes at stige med fra 773 til 2049. Det svarer til en stigning på 165,1 procent.

Borgmester Marie Stærke (S) er tilfreds med udsigten til at flere medborgere i kommunen. På byrådsmødet forleden slog hun dog fast, at det kræver, at kommunen lever op til sit ansvar som en kommune i stor vækst.

- Vi skal holde tungen lige i munden for at være en god kommune for dem, som bor her, fastslog borgmesteren.

Befolkningsprognosen blev diskuteret flittigt på byrådsmødet. Her viste flere partier en tilfredshed med den udvikling, som Køge Kommune oplever.

Befolkningstilvæksten og i særdeleshed behovet for flere daginstitutionspladser er noget, som vækker bekymring hos flere partier.

- Knap 1000 brugere af vores nye daginstitutioner, knap 600 nye skoleelever og ikke mindst ikke mindre end godt 2000 medborgere, som er ældre end 80 år. De tal kalder på udbygning af nye effektive kommunale kvadratmeter, lød det fra Thomas Kampmann (K), som er næstformand i Børneudvalget i Køge Kommune.

Han blev bakket op af Ken Kristensen (V).

- Vores unge børn skal have de daginstitutioner, som de har krav på, så de kan trives i trygge rammer, sagde Ken Kristensen.

Pernille Sylvest (S), der er formand for Børneudvalget, gjorde det klart, at man var bevidst om den forekommende problemstilling for forældre i kommunen.

Hun forsikrede dog om, at der nok skulle være plads til, at alle kunne få deres børn i daginstitution.

- Derfor er der også - for flere år tilbage - planlagt efter det. Der er åbnet et par daginstitutioner, og flere er på vej, sagde hun til byrådsmødet.

»Som det fremgår af 2021-prognosen, vil plejeboligbehovet fra 2023 overstige kapaciteten, hvorfor det i de kommende år vil være nødvendigt at åbne ny kapacitet for at imødegå efterspørgslen på plejeboliger,« lyder teksten i befolkningsprognosen.

Disse problemer betyder, at kommunen muligvis må tænke i andre baner for at løse problemet.

Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative mener, at man bør vende tilbage til diskussionen om friplejehjem for at imødegå det stigende antal ældre i Køge Kommune, som har behov for plejebolig. Det skyldes, at det er en mulighed for at spare penge, mener Bent Sten Andersen (DF), som er formand Ældre- og Sundhedsudvalget.

- Det er et af de steder, hvor vi kan spare på vores anlægsafgifter og nøjes med den afledte drift. I mange andre kommuner har det vist sig at være lige så godt, som det vi selv kan byde ind med, sagde han på mødet.

Ønsket om at etablere friplejehjem til kommunens ældre møder opbakning hos både Konservative og Venstre.

- Vi er ikke bange for at forfølge de rigtige løsninger som for eksempel friplejehjem, sagde Thomas Kampmann på byrådsmødet.

- I Venstre er vi også tilhængere af friplejehjem af den grund, at vi undgår anlægsinvesteringen på de mange millioner, som vi så kan bruge andetsteds. Vores ældre medborgere skal have et frit valg, i forhold til om de vil på et privat eller kommunalt plejehjem, lød det fra Ken Kristensen.

Den ventede befolkningstilvækst er faldet igennem de senere år. Nu er det forventningen, at Køge Kommune vil have i alt 66.752 indbyggere i 2033.