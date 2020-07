Ny profil smider bankoforening ud af kulturhus: Nu må de lukke

Støtteforeningen til Kræftens Bekæmpelse i Køge har samlet 700 underskrifter ind for at redde bankospillet på Teaterbygningen. Men det hjælper ingenting. Et politisk flertal vil have bankoen smidt på porten. Foto: Morten Chas Overgaard

Køge - 08. juli 2020 kl. 18:02 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det sidste nummer er blevet råbt op til banko hos Støtteforeningen til Kræftens Bekæmpelse i Køge. Bankoforeningen måtte stoppe i oktober sidste år, fordi Teaterbygningens tag skulle renoveres. Nu står det klart, at foreningen må dreje nøglen om. De er ikke længere velkomne på Teaterbygningen og har måttet opgive at finde et andet sted at få pladen fuld.

- Teaterbygningen vil ikke have os. Derfor har vi nu været nødt til at holde en generalforsamling, hvor vi har besluttet at opløse foreningen. Det skal ske på en ekstraordinær generalforsamling til august, fortæller Per Sunding, der er formand for Støtteforeningen til Kræftens Bekæmpelse, Køge.

Kort efter, at Teaterbygningen blev lukket, fordi taget skulle renoveres, tog Per Sunding i slutningen af oktober kontakt til Teaterbygningens bestyrelse

- Der spørger jeg ledelsen på Teaterbygningen, hvad der skal ske med os fremadrettet, men jeg hører ikke intet. Jeg rykker dem for svar, men jeg hørere stadig ikke noget. I februar kontakter jeg Teaterbygningens ledelse igen. Der får jeg besked på, at vi ikke kan være her mere. Vi skal finde et andet sted at være, siger Per Sunding.

Han har ikke fået anden forklaring på, at foreningen, som har spillet banko i Teaterbygningen i 37 år, ikke længere kan være der, end at der skal være en ny strategi, som de ikke passer ind i.

- Man har lavet en plan sidste sommer for, hvordan vi kunne blive smidt ud af Teaterbygningen. Man brugte bare tagrenoveringen som en undskyldning til at effektuere det, lyder Per Sundings teori.

Et bestyrelsesmedlem af Støtteforeningen til Kræftens Bekæmpelse har samlet 700 underskrifter ind til støtte for bankoen, men det har ikke gjort en forskel for beslutningen.

Ny profil for Teaterbygningen Bestyrelsesformand for Teaterbygningen, Kirsten Larsen fortæller, at begrundelsen for, at der ikke længere kan være banko på Taeterbygningen er, at stedet skal have en ny profil.

- Vi har taget en beslutning om, at vi gerne vil bruge Teaterbygningen som kulturhus. Det vil sige, at der skal være plads til arrangementer og til at byde nogle andre mennesker ind, som ikke har haft mulighed før, uden at jeg kan sige, hvad det er. Vi ønsker mere fleksibilitet og flere muligheder. Jeg ved godt, at det ændrer en kultur, som har været på stedet i rigtig mange år, men det er den beslutning, der er taget og som vi holder fast i, siger Kirsten Larsen, der også er medlem af Køge Byråd for Konservative.

Strategien betyder blandt andet, at man gerne vil have større frihed til at planlægge arrangementer uafhængigt af faste aftaler med foreninger.

- Vi vil gerne have flyttet nogle af de fast arrangementer, som låser, for at andre arrangementer kan komme ind, siger Kirsten Larsen, som kalder det en svær beslutning.

Hvad kommer i stedet? Hun kan dog ikke indkredse hvilke arrangementer, der skal komme i stedet for bankoen.

- Vi ved ikke helt, hvad der ligger i pipeline. Målet er at få andre optrædener ind, så det bliver et hus, som i virkeligheden kan være et kulturhus for byen. Vi får ikke et nyt kulturhus lige om kort tid, så vi vil gerne have et sted, hvor vi samler noget for byen. I den proces er vi nødt til at have mere fleksibilitet, siger Kirsten Larsen.

At Støtteforeningen til Kræftens Bekæmpelses banko har samlet ind til et velgørende formål, gør ingen forskel for beslutningen.

- Det betyder noget. Kommunen stiller lokaler til rådighed til folkeoplysende formål, men det her er en privat forening, som kommunen har huset. Det har ikke noget at gøre med, at vi ikke kan se, at bankoforeningen tjener et formål. Det gør de. Men det handler om at få et kulturhus, der kan rumme noget mere fleksibilitet til andre arrangementer og flytte det fra mødeaktivitet til kulturtilbud, forklarer Kirsten Larsen.

V: Det er trist Der er imidlertid ikke enighed i Teaterforeningens bestyrelse om at smide bankoforeningen på porten. Venstres Ken Kristensen har stemt imod og forsøgt, om man kunne hjælpe Støtteforeningen til Kræftens Bekæmpelse.

- Det er en sørgelig melding, at de må lukke. Jeg er umådelig trist over det. Jeg har forsøgt at drøfte det med andre medlemmer af både det politiske- og bestyrelsesmiljøet. Der er imidlertid et stort ønske om, at profilen på Teaterbygningen skal have en anden karakter. Det ærgrer mig. Jeg har foreslået, om ikke vi kunne prøve at finde nogle løsninger, indtil videre uden held, siger Ken Kristensen, som også er medlem af bestyrelsen for Teaterbygningen.

Han understreger, at Støtteforeningen til Kræftens Bekæmpelses banko tjener flere formål.

- Foreningen kæmper for en god sag. Hernæst er der det fællesskab, de samles i, når de mødes. Det er helt uvurderligt, at de har det her at se frem til hver uge. Det piner mig, at det fællesskab ikke kan fortsætte. Set i lyset af, at kommunen har fokus på bekæmpelse af ensomhed, som vi ellers arbejder med, er det her et nederlag. Det er frustrerende, siger Ken Kristensen.

Kirsten Larsen peger på, at Støtteforeningen til Kræftens Bekæmpelse har fået tilbud om at være i 3F's lokaler i Ølby. Men det er for svært at komme dertil for ældre og gangbesværede, fortæller Per Sunding.

Støtteforeningen til Kræftens Bekæmpelse har betalt en årlig leje til Teaterbygningen på 80.000 kroner. Herudover kom indtægt fra salg af drikkevarer i forbindelse med bankoen. Per Sunding vurderer, at bankoen i alt skaffer indtægter til Teaterbygningen på 200.000 kroner om året.

Bankospillet samler omkring 120-130 deltagere hver gang.