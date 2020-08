Ny præst kirken

Efter indsættelsen og gudstjenesten i Herfølge Kirke, som provsten forestod, var der velkomstreception for menighed og fremmødte i Sognegården. Her bød formand for Herfølge menighedsråd, Ole Christophersen, Kristine Marstrand-Jørgensen velkommen til Herfølge Kirke. Førstnævnte gav udtryk for at han ser frem til samarbejdet og der blev overrakt en smuk buket blomster.