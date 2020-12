Ny præst indsat i kirken

Jeg holder af det "klassiske" og samtidig elsker jeg fornyelse. For mig giver det arbejdsglæde, når det præsten siger og gør, vækker genklang og "tages med hjem". Når ikke jeg trækker i præstekjolen, brænder jeg for (klassisk)musik. Jeg spiller tværfløjte og har optrådt med musikalske billedfortællinger i kirker og sognegårde i hele landet. Som ung blev jeg desuden grebet af en vininteresse, der siden har udmøntet sig i et par bøger om mad og vin i Sydfrankrig. Jeg er årgang '61 og gift med min gymnasiekammerat Bente, som er forskningskonsulent på RUC. Privat bor jeg i Korsør i et byhus i den gamle bydel. Vi har tilsammen fire voksne børn. Sammen rejser vi (når det er muligt) eller opsøger det hjemlige kulturliv, både det etablerede og det nye og skæve. Jeg glæder mig til at tage fat i alle hjørner af kirkelivet i Køge, hvor jeg kan bidrage og supplere det meget spændende, som allerede finder sted«.