Ny præst i kirkens firkløver

Nogle ting her i livet er vigtigere end andre og det kan kirken være med til at definere for det enkelte menneske.

- I kirken har vi muligheden for at formidle, hvordan hvert eneste menneske har en værdi og betyder noget. Vi kan give folk en tro på, at det ikke er ligegyldigt, at de er her i verden, fortæller Søren Voigt Juhl.