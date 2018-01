Se billedserie Maria Eva Katrine Napier bliver indsat som ny præst i Boholte Kirke søndag den 4. februar. Hendes præstekjole er dog først ved at blive lavet, og derfor er hun i »civil« her på fotograf Jørgen C. Jørgensens billede

Ny præst glæder sig til alt det nye

Køge - 28. januar 2018

BOHOLTE: På mandag bliver hun ordineret af biskop Peter Fischer-Møller i Roskilde Domkirke, og på næste søndag bliver hun officielt indsat i sit nye embede som overenskomstansat sognepræst i Boholte Pastorat.

Så det bliver en ganske særlig uge for 42-årige Maria Eva Katrine Napier.

- Jeg glæder mig simpelt hen så meget, siger hun med smil i både stemmen og øjnene.

- Dels til at blive ordineret, som jo er den endelige og meget højtidelige afslutning på min uddannelse, og dels til at starte her i Boholte, som jeg har søgt helt bevidst, fordi der sker så mange spændende ting og er så mange gode ressourcer i både menighedsrådet og hele menigheden.

- Boholte giver mig sådan en glad og legende fornemmelse, fordi der er så mange, der vil en masse godt, siger Maria, som den nye præst gerne vil kaldes i daglig tale.

- Og så er det jo en gave, at jeg kan starte så hurtigt efter, at jeg er blevet færdig med studiet.

Lyst til at forkynde

Maria er vokset op på Frederiksberg, har arbejdet som dramalærer og haft sin egen børneteaterskole i Nordvest-kvarteret i København, arbejdet som lærer på en tyrkisk friskole og rejst rundt i store dele af verden.

Siden hun begyndte på teologi-studiet, har hun aldrig været i tvivl om, at det skulle ende med en præstegerning, og lysten til at forkynde kom, da hun tidligere læste til lærer på Den frie lærerskole.

- Der blev jeg helt forelsket i Grundtvig og det levende ord, og da har jeg den kristne tro med mig fra barnsben, så fik jeg efterhånden mere og mere lyst til at forkynde Guds ord, forklarer hun.

- For mig handler Guds ord om næstekærlighed, glæde og håb, og den kendsgerning, at Gud gennem sin søn har givet sig til kende blandt os mennesker for at fortælle os, hvem han er.

- Det vil jeg gerne dele. Menigheden i kirken er et trosfællesskab, som jeg ser frem til at blive en del af, og samtidig håber jeg, at jeg kan være med til at åbne en dør til den kristne tro hos andre, siger Maria.

- Jeg glæder mig rigtigt meget til at tage fat på alle de spændende opgaver, og så ser jeg det som en stor fordel, at Boholte Kirke er en moderne kirke, der har nogle helt andre rammer og muligheder end en gammel middelalder kirke, siger Maria.

