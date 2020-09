Ny præst banker på

- Vi ser frem til at blive en del af kirkens liv, menighedens fællesskab og det daglige liv i og omkring byerne, skriver han i kirkebladet, hvor han også fortæller, at sammen har de fem børn.

- Jeg ser frem til, at I vil lukke mig ind i jeres livsrum og trosrum. For jeg tror på, at det smukkeste vi kan give hinanden, er relationen - et møde, hvor vi ser, lytter og tager det andet menneske alvorligt. I mødet mellem mennesker, ved folkelige fester og begivenheder, i hverdagen og i tilstedeværelsen af de kirkelige handlinger og ritualer skabes nærvær - Guds nærvær.