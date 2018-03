Ny politidirektør vil have nærheden til borgerne tilbage

- Når man har så travlt med andre opgaver, som vi har haft i 2017, risikerer man, at nærheden til borgerne et af de steder, som det går ud over. Vi vil forsøge at indhente det forsømte i 2018, for det er et fokusområde at give borgerne tryghed. Det handler om, at vi bekæmper kriminalitet og viser, at vi er der. Både for dem, der bliver udsat for kriminalitet, men også for hr. og fru Danmark i al almindelighed, siger Arne Gram.