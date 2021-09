Vi skal blive bedre til at levere det politi, som borgerne ønsker, siger Midt- og Vestsjællands Politis nye politidirektør, Jørgen Bergen Skov. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Ny politidirektør: Vi skal blive bedre til at forstå offerets traume

Køge - 07. september 2021 kl. 13:21 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Politiet skal blive bedre til at tage imod offeret på offerets betingelser i sager om vold og voldtægt. Det er et af hovedelementerne i regeringens flerårsaftale om politiet, og det bliver en af de vigtigste opgaver, som Midt- og Vestsjællands Politis nye politidirektør skal stå i spidsen for.

I august måned tiltrådte Jørgen Bergen Skov stillingen som politidirektør, efter i en årrække at have arbejdet som chefpolitiinspektør i Københavns Politi. Dermed bliver han øverste chef for politikredsen.

Det bliver dermed også ham, som skal omsætte intentionerne i den politiske aftale til virkelighed.

Bedre behandling af ofre Jørgen Bergen Skov fremhæver tre elementer i aftalen, som kommer til at få betydning for borgerne i politikredsen.

Den ene af dem handler om ofrene for grove forbrydelser, voldtægt, hadforbrydelser og vold i nære relationer.

- Vi skal blive bedre til at forstå det traume, som et offer er udsat for. Vi er gode til at efterforske sagerne og gode til at håndtere dem nede i retten. Men i vores tilfredshedsundersøgelser er der mere end 40 procent af de adspurgte borgere, som har været udsat for grove sædelighedsforbrydelser, som svarer, at de ikke føler sig godt behandlet af politiet og som har haft en dårlig oplevelse med at gå til politiet med en anmeldelse. Det kalder på et politi, som lytter, siger Jørgen Bergen Skov og peger på, at opklaringsprocenter er ikke ensbetydende med, at den forurettede har fået en god behandling.

Derfor er Midt- og Vestsjællands Politi på vej med et nyt tiltag.

- Vi er ved at ansætte særligt uddannet personale med socialfaglige kompetencer, som er gode til at forstå ofre. Vi er også ved at lave særlige afhøringsrum, som mere ligner en dagligstue, hvor de hårde stole og borde bliver udskiftet med bløde sofaer. Her sidder betjenten ikke og skriver på computeren, men har sin fuld opmærksomhed på offeret, fordi afhøringen bliver optaget, siger Jørgen Bergen Skov.

I dag er det kun ved afhøringer af børn, at politiet bruger videoafhøringer.

Mere nærhed i politiet Som det var fremme, da flerårsaftalen blev indgået sidste år, indeholder den også en målsætning om, at politiet skal være tættere på borgerne.

For Midt- og Vestsjællands Politi betyder det konkret, at der skal åbnes to nye nærpolitistationer i Greve og Asnæs. Til de opgaver får politiet bevilget ekstra betjente, som dels skal bemande politistationen, men i lige så høj grad skal arbejde med kontakten til lokalområdets borgere og aktører.

- De vil få rigtig mange timer til at skabe gode relationer i nærområdet og arbejde med blandt andet utilpassede unge eller psykisk syge. Vi skal finde en vej til, hvordan vi i højere grad kan leve op til borgernes ønsker til et godt politi og beskæftige os med det, som borgerne synes er vigtigt, siger Jørgen Bergen Skov.

Selv om terrorhandlingen mod Krudttønden og den jødiske synagoge i 2015 efterhånden er lang tid siden, trækker eftervirkningerne af den massive indsats, som det medførte hos politiet, stadig spor.

Sagsbehandlingstid Et af de områder, der stadig er påvirket, er den tid, som det tager fra anmeldelsen til sagen er færdigefterforsket og afsluttet i retten. For politiet kæmper stadig med en pukkel af gamle sager, som også skubber behandlingstiden af de nye sager. Og det skal der ryddes op i, slår politidirektøren fast.

- En del af prisen, der opstod i kølvandet på terrorhandling i København, er, at der er blevet længere sagsbehandlingstid, fordi politiet har brugt så meget tid på bevogtning, at der er sager, vi ikke har nået. Det er ikke svært at øge bevogtning, men det svære er at skrue ned. Nu har vi fået en aftale, som lige netop sætter det i centrum, siger Jørgen Bergen Skov, der håber, at puklen kan være barberet væk, når politiaftalen udløber om tre år.

- Vi skal have styr på vores sager i den forstand, at de ikke ligger og bliver gamle, lover han.

Flerårsaftalen er indgået for årene 2021-23.