Ny platform indtager børnehaver, dagplejere og vuggestuer

Inden længe får daginstitutionerne i Køge Kommune ny kommunikationsplatform. Den nye og til dels omstridte platform Aula indtager nemlig snart vuggestuer, dagplejere og børnehaver, efter at folkeskoler og SFO'er fik Aula sidste år.

Det betyder, at alle forældre med børn i dagtilbud får adgang til Aula fra den 25. januar og for dagplejen fra den 1. februar 2021, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Målet med Aula er at skabe et digitalt rum for en bedre og mere sikker kommunikation mellem institutionen og hjemmet. I sidste ende handler det ikke om nye smarte teknikker eller et flot grafisk design. Det handler om barnet, fordi bedre kommunikation helt enkelt kan være med til at understøtte bedre læring og større trivsel i barnets institution, udtaler Pernille Sylvest (S), formand for Børneudvalget, i pressemeddelelsen.

Arbejdet med at overflytte data og uddanne personalet på institutionerne er i øjeblikket i gang og har været det længe, og nu er det forældrenes tur til at forberede sig til at Aula kommer til dem.

Ifølge Køge Kommune er det først og fremmest vigtigt, at forældre der har - eller skal til at have - et barn i dagplejen eller i en af daginstitutionerne opretter et såkaldt Uni-Login, så de kan logge på løsningen. Forældre med børn i et dagtilbud i kommunen vil modtage et brev i e-boks med info og vejledning til at oprette et Uni-login, og der vil også ligge en vejledning på hjemmesiden www.koege.dk/aula.

Her kan forældre og andre interesserede læse mere om Aula i det hele taget.

Udover at oprette et Uni-login skal forældre også huske at gemme eventuelle billeder og beskeder fra de snart tidligere platforme Infoba og Famly, inden de lukker ned den 25. januar.