Marlene Gjøstrand håber, at der kan findes en løsning, så udsatte i kommunen også kan få hjælp af en borgerrådgiver. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Ny part melder sig i koret: Udsatteområdet vil også have en borgerrådgiver

Køge - 01. august 2021 kl. 13:36 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Både handicap- og ældreområdet har meldt ud, at de meget gerne ser, at Køge Kommune ansætter en borgerrådgiver, som bindeled mellem administration og borgere.

De er dog ikke de eneste, som gerne ser ordningen indført.

Næstformand i Køge Udsatteråd Marlene Gjøstrand er også stor fortaler for at få tilknyttet en borgerrådgiver til kommunens udsatte.

- Jeg har i mange år ment, at det vil være en god idé med en borgerrådgiver. Der er nogle sager, som er utrolig komplekse i forhold til borger og kommune, hvor det netop kunne være rart at have en uvildig til at kigge disse sager igennem, siger hun.

Arbejde på tværs Marlene Gjøstrand vil ikke have noget imod at få en borgerrådgiver til at arbejde hen over flere områder.

- Det kan være en enkelt forvaltning, men naturligvis også flere områder, at rådgiveren kan dække. Man kan godt have en sag i henholdsvis Familie- og Socialcenteret, som er forskellige. Vi kalder det normalt for »søjler«, og det kan blive rigtig komplekst. Derfor vil det være meget optimalt med en borgerrådgiver, som kan arbejde på tværs.

Hun fortæller videre, at hun godt kunne forestille sig, at en rådgiver kan dække eksempelvis ældre- og handicapområdet også.

- Det kunne være rigtig fint at have en som kan samle trådende, da familier ofte har sager forskellige steder.

Snarlig deadline Danske kommuner har da også i øjeblikket fine muligheder for at få tilknyttet en borgerrådgiver. Der findes nemlig en pulje til borgerrådgivning på i alt 135 mio. kr. til en projektperiode på fire år, der er oprettet som resultat af Finansloven 2021.

DAGBLADET har tidligere skrevet om, at deadline for at ansøge puljen nærmer sig med hastige skridt, da ansøgningsfristen for at søge pengene allerede er den 11. august 2021 kl. 12.

Marlene Gjøstrand har dog forhåbninger om, at det burde kunne lade sig gøre at ansøge inden fristen.

- Hvis der ligger er fast ansøgningsskema, så burde det jo være nogle punkter, der skal udfyldes, og så er det bare om at få det sendt afsted. Får man ikke pengene, så har kommunen forsøgt. Får man pengene, så er der en fireårig periode til at finde ud af, om en borgerrådgiver fungerer for Køge Kommune.

Lissie Kirk (S), der er formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere fortalt til DAGBLADET, at man vil kigge på sagen om den snarlige ansøgningsdeadline i næste uge.

- Vi begynder arbejdet i næste uge, så der er det oplagt, at vi kigger på sagen. Hvordan det konkret skal gribes an, har jeg desværre ikke et svar på lige nu, sagde Lissie Kirk.