Ny parkeringslov rammer Køge: To fyringer giver nul-regnskab

Køge - 03. august 2019 kl. 08:07 Af Alexandra Mollerup

Ved årsskiftet trådte en ny lov i kraft, der betyder, at 70 procent af kommunernes parkeringsindtægter skal afleveres til staten. Det giver kun 30 procent til kommunekassen, som ellers er vant til at få 50 procent.

Den mindskede indtjening har fået Køge Kommune til at tænke lidt kreativt for ikke at ende med minus på bundlinjen.

- Indtægter og udgifter i forbindelse med Køge Kommunes betalingsparkering er gået i nul. Men det er udelukkende sket, fordi kommunen har fyret to medarbejdere på parkeringsområdet, siger Erik Swiatek (A) formand for Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge Kommune.

Regnestykke gik ikke op

Ved udsigterne til den nye lov tilbage i 2018 lavede man i kommunen et regnestykke, der allerede forudså at vinke farvel til en nettoindtægt på knap 3,8 millioner kroner på området. Det skulle ellers have forbedret parkeringsforholdene i byen. Og den del holdt stik. Men man havde også regnet med at skulle lave nul justeringer, som derfor skulle ville give et nul-regnskab, sagde direktør for Teknik-og Miljøforvaltningen Torben Nøhr til DAGBLADET i november 2018. Men det holdt ikke helt stik, og resulterer nu i at kommunen er gået fra at have fire kommunale p-vagter til kun tre.

- Og så bliver der ingen forbedringer på parkeringsområdet, men der er heller ingen udsigter til, at parkeringsområdet bliver en udgift for kommunen. For lige nu bringer de ansatte deres løn hjem, men selv om vi skulle havne i en situation, at de ikke bringer indtægterne hjem, så er vi bundet af en aftale, siger Erik Swiatek.

Han henviser til den aftale som kommunen indgik med bygherren af parkeringshus og kælder ved Køge Station, TK Development, tilbage i 2012. Aftalen bandt kommunen til at indføre og dermed beholde betalingsparkering i Køges bymidte. På trods af at aftalen har givet en smule luft til alligevel at indføre 1-3 timers gratis parkeringszoner, skal kommunen qua aftalen beholde betalingsparkeringen.

- En aftale er en aftale indtil begge parter er enige om andet. Der arbejdes på at lave den om, men der er ikke noget konkret på det endnu. Og det er primært Køge Kommune, der er interesseret i at lave den om, fordi den har udsigter til et sagsanlæg på millioner, hvis vi nu ikke skulle overholde, siger Erik Swiatek.

Andre små kommuner som ikke er bundet til at drive betalingsparkering, såsom Odsherred Kommune, har valgt helt at sløjfe p-kontrollen på baggrund af den nye lov, da omstændighederne gjorde det til en udgift uden indtjening.

Et spinkelt håb

Parkeringsloven blev vedtaget af den tidligere VLAK-regering med opbakning fra Dansk Folkeparti, hvor oppositionens fem partier S, SF, R, ALT og EL stemte i mod. Den blev primært lavet, så kommunerne ikke kunne tjene mange penge på borgernes parkerede biler.

På Christiansborg er social- og indenrigsminister Astrid Krag bekendt med kritikken af den nye parkeringslov, men det er endnu for tidligt at udtale sig om, hvorvidt regeringen vil tage emnet med til de kommende økonomiforhandlinger, skriver hun i et skriftligt svar til DR den 19. juli 2019.

I Køge Kommune er der i hvert fald et håb om, at regeringen vil lytte til de små.

- Vi forsøger at få den nye regering til at se på rimeligheden i den lov, der blev lavet til at straffe de større kommuner, fordi de brugte det som en pengeautomat. Men det gør vi ikke, og vi er blevet straffet på samme måde, hvilket ikke er rimeligt, siger Erik Swiatek.